Høyesterett nekter tidligere Shell-ansatte lukrativ avtale

Det falt nylig en dom i Høyesterett som galdt syv tidligere Shell-ansatte.

Saken dreier seg om de avtalene de hadde i forbindelse med at de sluttet frivillig ved en nedbemanning. Det skjedde etter at bensinstasjonene til Shell ble overtatt av det finske energiselskapet St1.

Sluttpakker

Stikkordene i konflikten er sluttpakkene ved nedbemanningen. For kan slike avtaler settes delvis til side som urimelige, eller fordi de eventuelt er i strid med god forretningsskikk?

Eller sagt på en annen måte:

Hadde arbeidsgiver St1 bundet seg til å fortsette en praksis med å tilby ansatte over 57 år tidligpensjon ved nedbemanning?

– Nei, mener Høyesterett.

– Ikke forpliktet

Høyesterett kom til at selskapet St1 ikke var forpliktet til å tilby de syv ansatte en såkalt tidligpensjon som sluttavtale i forbindelse med nedbemanningen.

Spørsmålet var konfliktfylt, og de syv tidligere ansatte vant da saken var oppe i lagmannsretten.

Hos Shell var det nemlig en langvarig praksis for at ansatte over 57 år fikk tilbud om såkalt tidligpensjon ved frivillig avgang i forbindelse med nedbemanning.

Dette spørsmålet ble satt på spissen da den delen av selskapet der de syv arbeidet, ble skilt ut i et eget selskap og senere solgt.

For var det gitt et bindende løfte om at praksisen med å tilby tidligpensjon skulle fortsette i en overgangsperiode på to år?

Høyesterett slår nå fast at det er et visst rom for å endre ordningene:

«Ved profesjonelle prosesser som dette, og ved ensidig fastsatte pensjonsytelser av stor økonomisk verdi generelt, er det en viss presumsjon for at arbeidsgiver ikke har gitt avkall på retten til å endre ordningene».

Høyesterett mente at den dokumentasjonen som var fremkommet i saken, ikke ga tilstrekkelige holdepunkter for at det var gitt et bindende løfte fra arbeidsgivers side.

Ifølge et skriv fra Høyesterett gir saken «føringer når man skal vurdere om arbeidsgiver har bundet sin styringsrett og gitt bindende løfte til de ansatte om ikke å endre goder som selskapet tidligere har tilbudt».

Fra seier til tap

I lagmannsretten derimot vant de ansatte frem, slik Finansavisen tidligere har omtalt. Flertallet av dommere her mente at de syv ansatte hadde rett på tidligpensjon.

Arbeidstagerne hevdet at de, ifølge dem selv, skal ha blitt presset til å signere en mindre lukrativ sluttavtale.

Disse avtalene har alle de syv i ettertid krevd revidert eller kjent ugyldig, og saken har nå vært oppe i tre instanser.

Vitner

Borgarting lagmannsrett konkluderte, under tvil, med at Shell-systemet hadde gitt løfter til de ansatte som bandt St1. De måtte derfor tilby overtallige ansatte på minst 57 år tidligpensjon i en såkalt fredningsperiode, som varte i to år etter at St1 overtok.

Mindretallet i lagmannsretten mente derimot at arbeidsgiver aldri ga et løfte om at praksisen med tidligpensjon fortsatt skulle gjelde. De hevdet at arbeidsgiver har praktisert en fast ordning med tidligpensjon ved overtallighet, men bevisst unnlatt å binde seg til å videreføre praksisen.

Mindretallet påpekte også at praksisen var «uvanlig og kostbar», og at det dermed fremstår rasjonelt at arbeidsgiver ønsket å endre den.

Oslo tingrett ga, i likhet med mindretallet i lagmannsretten, arbeidsgiver St1 rett.

I retten

Advokat for St1 Norge AS var Øyvind Carelius Svendsen. For de ansatte var det advokat Kyrre Eggen som førte saken.

Dommerne i Høyesterett var Hilde Indreberg, Aage Thor Falkanger, Ragnhild Noer, Arne Ringnes og Kine Elisabeth Steinsvik.