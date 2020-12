Avviser at prisgarantiavtalen ble brutt

FORSVARER VESTRUM: Advokatene Håkon Juell Hassel og Fredrik Berg jobber for at Oslo tingretts dom mot Jan Vestrum ikke skal bli stående.

FORSVARER VESTRUM: Advokatene Håkon Juell Hassel og Fredrik Berg jobber for at Oslo tingretts dom mot Jan Vestrum ikke skal bli stående. Foto: Iván Kverme

– Investorer har samarbeidet om oppkjøpet av Crew. Det er likevel forstandig tvil om de har samarbeidet på en slik måte at prisgarantiavtalen utløses, sier advokat Fredrik Berg til Finansavisen.

– Vi ser også at samarbeidet utvikler seg over tid. Et samarbeid etter det tidspunktet Økokrim mener det fant sted et bedrageri gjør at straffepåstanden faller, fortsetter han.

Berg forsvarer rådgiver Jan Vestrum i ankesaken mot Økokrim i Borgarting lagmannsrett, som nå går mot slutten. Vestrum er, sammen med tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.

Peker på oligark

Under sitt innledningsforedrag i begynnelsen av oktober trakk Berg frem den russiske oligarken Mikhail Fridman som en mulig bakmann da store aksjeposter i Crew Gold skiftet hender i midten av mars 2010. Fridman eier nemlig storbanken Alfa Group, og Alfa er et navn som dukker opp i Økokrims intrikate kart over Crew-aksjenes bevegelser.

Men Berg mener det ikke er bevist at Severstal faktisk stod bak aksjekjøpene i mars 2010, og åpner altså for andre scenarioer.

Hadde en motpart

I tillegg peker han på at de fornærmede ikke har hatt et tap, ettersom Pareto Securities var motpart i prisgarantiavtalen og ikke Severstal – eller datterselskapet Bluecone, som oppkjøpene skjedde gjennom.

– De fornærmede har ikke hatt et tap dersom prisgarantiavtalen ble brutt, fordi de hele tiden hadde et søkegodt kontraktskrav mot Pareto. Da er ikke vilkåret for strafferettslig bedrageri oppfylt, sier Berg.

I Oslo tingrett ble Pareto i mars i år dømt til å betale 86,4 millioner kroner til syv investorer som solgte aksjer gjennom meglerhuset våren for ti år siden. De syv investorene hadde riktignok saksøkt Pareto for 265 millioner, og selv om de ikke fikk fullt gjennomslag for erstatningsbeløpet fikk aksjeselgerne medhold i at det var meglerhuset som var avtalemotpart. Pareto har anket dommen.