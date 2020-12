Krever millioner av bedragerisiktet

– Det er et spesielt case. Store summer er blitt innbetalt fra en rekke investorer, og det er ikke ubetydelige beløp som synes å ha blitt brukt på andre formål enn de aktuelle prosjektene. Blant annet synes en del midler å ha tilfalt styreleder og samboer, sier bostyrer Robert Jensen i Kvale Advokatfirma.

I forrige uke ble Erik Eriksen (38) pågrepet og varetektsfengslet i to uker, siktet av Økokrim for grovt bedrageri. Han skal fra høsten 2017 til våren 2019 fått inn 56 millioner kroner i lån fra 87 investorer.

Gjennom en komplisert selskapsstruktur hentet Eriksen inn flere titalls millioner kroner til to eiendomsprosjekter, det ene på Løren i Oslo der det angivelig skulle bygges tre eneboliger, og et på Larkollen i Rygge kommune, der det skulle oppføres en enebolig.

Parallelt med at Økokrim har drevet hemmelig etterforskning av Erik Eriksen og hans samboer, har Jensen siden i fjor jobbet med konkursene i Eriksens mange selskaper.

SIKTET FOR GROVT BEDRAGERI: Erik Eriksen. Foto: Privat

Krever omstøtelse

Boet har så langt avdekket at det er innbetalt nær 43 millioner kroner fra investorer til konti tilhørende hovedselskapet Agilis Eiendom (tidligere Eira Eiendom), og de andre eiendomsselskapene Yde Utvikling og Solstadveien 60.

Om lag 8 millioner kroner av disse pengene ser ut til å ha tilfalt Eriksen og hans samboer, opplyser Jensen.

– I underkant av 5 millioner kroner synes å ha tilfalt Eriksen, mens i overkant av 3 millioner kroner synes å ha tiltalt hans samboer, sier han.

I konkursboets årsberetning, som ble publisert en drøy måned før Økokrim-siktelsene ble kjent, skrev Jensen at det er grunn til stille spørsmål om etableringen av eiendomsselskapene og de påfølgende kapitaltilførslene skjedde som et ledd i et arrangement for å berike Eriksen og hans samboer.

Han mistenker at de aldri hadde tenkt å tilbakebetale pengene.

– Hva skjer videre i bobehandlingen nå?

– Den vil blant annet konsentrere seg om å forfølge omstøtelses- og tilbakebetalingskrav fremsatt mot Eriksen og hans samboer.

60 kreditorer

Det er totalt 60 kreditorer som har meldt krav i boene. Anmeldte fordringer er på totalt 30 millioner kroner, mens det pr. oktober sto nesten 650.000 kroner på boets konto.

– Boene har fått utbetalt legalpant til dekning av boomkostninger i forbindelse med at to eiendommer som var overbeheftede, var stilt som sikkerhet for konkursselskapenes forpliktelser, sier Jensen.

Han viser til at 500.000 kroner ble innbetalt i september i forbindelse med at kreditorene som er representert av advokat Anders Kvarberg innløste boets legalpant i det fallerte eiendomsprosjektet Seljeveien 4 på Løren i Oslo.

Boet fikk 35.000 kroner etter at et tvangssalg ble gjennomført på det Eriksens andre eiendomsprosjekt, som var i Rygge.

– Bortsett fra omstøtelseskravet, er det håp om å få inn i flere midler?

– Det er usikkert om boene vil få inn flere midler, svarer Jensen.

Totalt 16 millioner

Ifølge siktelsen fra Økokrim gikk totalt 16 millioner kroner til andre ting enn eiendomsutvikling, deriblant dyre klokker, andre privatpersoner og parets andre selskaper. Også Eriksens samboer er siktet i saken.

Finansavisen har vært i kontakt med både Eriksens forsvarer, Henrik Boehlke, og samboerens forsvarer, Helge Karlbom, som ikke ønsker å kommentere saken.