Mener Økokrim henger ut frifunnet Pareto-topp

MANGLER EN BRIKKE: Advokat Ellen Holager Andenæs (midten) forsvarer Kjetil Sjursen i ankesaken mot Økokrim i Borgarting lagmannsrett, og mener påtalemyndighetene mangler en viktig medskyldig for å få regnestykket til å gå opp, Her avbildet med medhjelper Anna Nielsen (t.v.).

MANGLER EN BRIKKE: Advokat Ellen Holager Andenæs (midten) forsvarer Kjetil Sjursen i ankesaken mot Økokrim i Borgarting lagmannsrett, og mener påtalemyndighetene mangler en viktig medskyldig for å få regnestykket til å gå opp, Her avbildet med medhjelper Anna Nielsen (t.v.). Foto: Iván Kverme

– Jeg synes det er ekstra ubehagelig å stå i en situasjon der den Økokrim mener er medskyldig er rettskraftig frifunnet, sa advokat Ellen Holager Andenæs under sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett torsdag.

Sammen med advokat Hans P. Bjerke forsvarer hun bedrageritiltalte Kjetil Sjursen i ankesaken mot Økokrim, der også Jan Vestrum sitter på tiltalebenken. Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i 2018 var Pareto-partner Petter Dragesund den tredje tiltalte, men han ble frifunnet av tingretten.

Likevel mener Holager Andenæs at Økokrim omtaler tidligere corporatesjef Dragesund som skyldig.

Paretos corporateavdeling bistod russiske Severstal under en oppkjøpskamp i Crew Gold våren 2010, og ifølge Økokrim brukte Severstal stråselskaper for å kjøpe seg opp i gullselskapet i skjul.

– Det er helt nødvendig for Økokrim å ha en medskyldig i Pareto for å få på plass brikkene om mandatavtalen, sa hun.

Advarte mot spekulasjoner

Da Dragesund vitnet under ankesaken i slutten av oktober, var det amper stemning mellom ham og Økokrims førstestatsadvokat Håvard Kampen. Pareto-toppen gikk hardt ut mot Økokrim, og sa de ikke måtte legge for mye i størrelsen på honoraret.

– Jeg advarer forferdelig sterkt mot den type spekulasjoner, sa Dragesund, og mente det var lett å havne på «ville veier».

Overfor Finansavisen påpeker Dragesund at han er frikjent, og ikke lenger en del av straffesaken.

– Økokrim bør holde seg for god til å komme med anklager mot meg når jeg er frikjent, og de ikke har anket saken mot meg. Det er svært unødvendig å komme med den type påstander for å få ligningen til å gå opp, sier han.

Kampen har imidlertid tidligere understreket overfor Dagens Næringsliv at «det er et grunnleggende prinsipp for rettsstaten at frifinnelser er endelige og absolutte.» Han poengterte samtidig at det ikke skal kastes skygger av tvil om selve frifinnelsen av Dragesund.

Bakgrunn Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.

Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal tolv aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på som følge av en prisgarantiavtale.

Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer.

Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, der ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar 2019, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum har allerede sonet en korrupsjonsdom i Intex-saken.

Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.

Sjursen og Vestrum anket dommen, og det er satt av åtte uker til straffesaken i Borgarting lagmannsrett. Saken avsluttes fredag 27. november.

Deltok ikke

Et av bevisene Økokrim har ført mot Sjursen og Vestrum er en mandatavtale mellom Severstals datterselskap Bluecone og Pareto. De mener summen på 6,6 millioner kroner tilsvarer kurtasjen dersom Crew-aksjene som ble omsatt i mars 2010 gikk direkte til Severstal, i stedet for innom hva Økokrim mener er stråselskaper.

Og mens Økokrim mener Sjursen hadde en finger med i spillet når det gjaldt å utforme denne avtalen, blant annet under et møte i Pareto mellom Dragesund og Vestrum i midten av mars samme år, avviser hans forsvarerteam dette.

– Det er viktig for Økokrim å knytte Sjursen til mandatavtalen, men det er ikke mulig, sa Andenæs.

For selv om Sjursen ikke satt på plassen sin da møtet fant sted, benekter han å ha sett avtalen før Økokrim viste ham den i 2014.

Den tidligere toppmegleren åpner for at han kan ha vært innom møtet for å hilse på, men er sikker på at han ikke deltok under diskusjonen om en mandatavtale. Det ville vært unormalt å ha med ham på noe slikt, hevder forsvarerne.

To kjøpere

Et annet punkt er en hendelse senere samme dag. En megler fra Deutsche Bank kontakter Sjursen for å kjøpe Crew-aksjer. Det er første gang denne megleren kontakter Sjursen, og han skal ha fått kontaktinformasjonen fra kundekontakten i Moskva. Til tross for denne henvendelsen, velger Sjursen å megle Crew-posten på 38 millioner aksjer til Credit Suisse – uten å ta kontakt igjen med Deutsche Bank som hadde vist interesse.

Dette mener Økokrim peker i retning av at Sjursen visste det var samme sluttkjøper. Denne påstanden avviser Sjursen og hans advokater.

– Er det sannsynlig at en og samme kjøper ville sende to meglere avsted og be dem begge kontakte Sjursen. Det er mer sannsynlig at det er to ulike kjøpere, påpekte Bjerke under sin del av prosedyren.

– Kjetil Sjursen har vært en sentral megler i Crew i flere måneder. Hvis man markerer seg i flere måneder, og gir et inntrykk av å være flink, er det ikke noe rart at han får flere kunder, sa Holager Andenæs.

Både Vestrum og Sjursen avviser straffskyld i saken, som etter planen avsluttes i Borgarting lagmannsrett fredag.