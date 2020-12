FENGSEL: En mann må i fengsel for hvitvasking.

Foto: Fotostation

Han må også tåle en inndragning av rundt 17 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Økokrim.

Ifølge Økokrim stilte mannen sin bankkonto til disposisjon og tok imot over 17 millioner kroner, noe som var et utbytte fra et bedrageri i Belgia.

«Slike handlinger er egnet til å skade tilliten til finanssektoren og dens stabilitet. Det er derfor nødvendig med en streng reaksjon i form av en lengre ubetinget fengselsstraff», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Dommen, som ble skjerpet etter at Økokrim anket til Borgarting lagmannsrett, omfatter også transport av over 3,5 tonn ulovlig fanget kongekrabbe fra Finnmark til videre distribusjon og salg i Sør-Norge.

