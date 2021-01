Seismikkselskapet PGS var en av eierne da oljeselskapet Fortis Petroleum Norway ble etablert i 2010. I dag har selskapet solgt unna alle sine eiendeler på norsk sokkel.

Selskapet har hatt igjen én oppgave – kjempe mot kravet fra oljeskattekontoret som i dag ligger godt over 150 millioner inkludert straffeskatt på 60 prosent og renter.

Men etter en ti dagers rettssak i Oslo tingrett i november, er det nå klart at staten har gått seirende ut av tvisten.

Unntak fra hovedregelen

Bakgrunnen for saken er at Fortis Petroleum i perioden 2009 til 2011 kjøpte seismikk fra PGS for over 100 millioner kroner.

Selskapet kom da inn under den såkalte leterefusjonsordningen, som opprinnelig ble innført for å gjøre det lettere å starte opp på norsk sokkel. Oljeselskaper som går med underskudd kan her få utbetalt skatteverdien av sine letekostnader umiddelbart, i stedet for å måtte vente til de får inntekter å trekke kostnadene av mot.

Skattesatsen for oljeutvinning er 78 prosent.

Men ifølge Oljeskattekontoret har Fortis Petroleum hverken hatt plan om eller finansiell evne til å gjøre opp den fakturerte kjøpesummen. I et endringsvedtak fra 2018 ble selskapet nektet tilgang til leterefusjonsordningen – og det ble ilagt tilleggskatt.

Staten viser til er at det her kan foretas en såkalt strukturell justering etter skatteloven og OECDs retningslinjer. Med strukturell justering kan det gjøres et unntak fra hovedregelen om at transaksjonen skal vurderes slik den er.

Anstrengt økonomi

Det er Oslo tingrett enig i, som konkluderer med at endringsvedtaket er gyldig.

I dommen vises det til at Fortis Petroleum fikk innvilget et rammelån fra morselskapet på 95 millioner kroner som kunne trekkes på for å kjøpe seismikk. Morselskapet var finansiert gjennom et konvertibelt lån fra PGS med en fast rente på 4 prosent. Dette interessefellesskapet gjorde det mulig for Fortis Petroleum å få tilgang til krav på leterefusjon, påpekes det i dommen.

Retten skriver videre at Fortis Petroleum hadde en svært anstrengt økonomi, og ser det som lite sannsynlig at et uavhengig selskap i samme situasjon ville fått samme type avtaler.

«Arrangementet fremstår ikke forretningsmessig rimelig eller naturlig, men kan etter rettens syn bare forklares gjennom interessefellesskapet, herunder ønsket om at Fortis Petroleum skulle komme i posisjon til å kreve leterefusjon som kunne drifte selskapets letevirksomhet videre», heter det.

Ifølge dommen, som delvis er unntatt offentlighet, er det også funnet bevist at Fortis Petroleum til skattemyndighetene ga inntrykk av at PGS ville tilføre midler for å drifte selskapet, mens lånet i virkeligheten kun var ment brukt til å kjøpe seismikk fra PGS.

«Informasjonen som ble gitt var dels uriktig og dels ufullstendig, og var egnet til å villede skattemyndighetene til å tro selskapet hadde en bedre finansiell evne enn det selskapet i virkeligheten hadde», heter det.

– Godt fornøyd

Oljeskattekontoret mener i tillegg at pengene som Fortis Petroleum fikk gjennom leterefusjonsordningen ble brukt til å betale aksjeselskapet Consema for kjøp av administrative tjenester. I et eget vedtak har staten nektet fradrag for kjøp av tjenester i til dette selskapet på 4,4 millioner kroner i 2011 og drøyt 600.000 i 2012.

Også her mener Oslo tingrett at oljeskattekontorets vedtak er riktig.

– Staten registrerer at tingretten mener skattevedtakene er gyldige, og er godt fornøyd med det. Dommen er ikke rettskraftig, og staten finner det ikke naturlig å kommentere saken nærmere nå, sier advokat Simen Skjold Søgaard i Regjeringsadvokaten, som representerer staten.

Finansavisen har forsøkt å nå Fortis Petroleums advokat, Amund Noss, uten hell.