Varsler millionstraff for ulovlig kredittsnoking

Forretningsmannen Ottar Zahl Jonassen opplevde i løpet av noen måneder i 2020 at han personlig og hans firmaer ble kredittsjekket ti ganger av ansatte i Innovasjon Norge.

Jonassen hadde ikke noe direkte engasjement med statsforetaket, men var involvert i en disputt med et annet firma, som hadde lånt millionbeløp av Innovasjon Norge.

Klart lovbrudd, mener tilsynet

Han mistenker at det er årsaken til at en IN-ansatt kredittsjekket ham åtte ganger i løpet av en periode på vel én måned. Også to andre ansatte har kredittsjekket Jonassen personlig eller hans selskap.

– Jeg anmeldte forholdet til politiet, men saken ble henlagt. At Datatilsynet nå har reagert på praksisen til Innovasjon Norge finner jeg betryggende, sier Jonassen til Finansavisen.

I et brev til Innovasjon Norge, konkluderer Datatilsynet med at Innovasjon Norge ikke har hatt rettslig grunnlag for å behandle kredittopplysninger om Jonassen personlig.

Av de ti sjekkene som ble gjort, var fire mot ham personlig.

«Datatilsynet kan ikke se at det er godtgjort at det foreligger en berettiget interesse som kan begrunne de fire kredittvurderingene som er gjort av klager», skriver tilsynet i sitt vedtak.

Varsler milliongebyr

Brudd på personvernforordningen kan straffes med overtredelsesgebyr, noe Datatilsynet har valgt å gjøre. Og mulkten er saftig.

Én million kroner varsler tilsynet at Innovasjon Norge må betale for brudd på loven.

– Jeg trodde at de kanskje ville ilegge Innovasjon Norge et gebyr på én halv million kroner, men det har blitt det dobbelte. Det er jeg fornøyd med, sier Jonassen til Finansavisen.

Han forteller at hele prosessen har tappet ham for energi. Nå ønsker han bare å se fremover og bruke sine krefter på å utvikle næringslivet i Varanger-regionen.

– Det har vært en utrolig belastende situasjon for meg og min familie å komme i, og i begynnelsen følte jeg meg veldig alene da jeg tok opp saken med det store mektige virkemiddelapparatet Innovasjon Norge er, sier Jonassen.

Ble motanmeldt

I ettertid, da saken ble kjent i media, har ledelsen i Innovasjon Norge involvert seg personlig.

– Jeg har hatt et langt møte med dem, og det er blitt tatt både administrative og personalmessige grep. Men i begynnelsen, da jeg varslet om saken, føler jeg at jeg ble mistenkeliggjort og dårlig behandlet, sier Jonassen.

Han ble blant annet politianmeldt av Innovasjon Norge, en anmeldelse som fortsatt undersøkes av politiet.

Eks-ansatt saksøkte IN

En ansatt som utførte åtte kredittsjekker, blant annet på kveldstid og langt utenfor normal arbeidstid, har etter at saken ble kjent måtte slutte i Innovasjon Norge.

Vedkommende har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver for usaklig oppsigelse, og spørsmålet vil bli behandlet i retten i mars i år.

Datatilsynet skriver i sitt vedtak til Innovasjon Norge, at kredittvurderinger medfører betydelige inngrep i privatlivet til de som blir kredittvurdert, og at ledelsen bør utarbeide og implementere gode rutiner for hvordan slike vurderinger benyttes.

Statsforetaket er gitt en frist til 25. januar med å enten akseptere vedtaket og milliongebyret eller å bestride det.

Finansavisen har forsøkt å få en kommentar fra Innovasjon Norge, men de har ikke besvart vår henvendelse.