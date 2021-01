Saksøkte revisor for 35 millioner

Revisjonsgiganten KPMG var tidligere revisor for Gartnerhallen, men forholdet til frukt- og grøntselskapet ble etter hvert svært betent.

Årsaken var en utro tjener hos Gartnerhallen som bidro til å underslå rundt 50 millioner kroner. Gartnerhallen mente at KPMG burde ha avslørt ulovlighetene.

Gikk fri

Men Oslo tingrett frikjente revisjonsselskapet KPMG i erstatningssaken som Gartnerhallen anla mot dem.

Underslaget ble avdekket i 2017 og hadde da pågått i en tiårsperiode.

Det rammet Gartnerhallen, som er en gigant innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og som eies av over tusen frukt- og grøntprodusenter.

Bakgrunnen for at Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG, var at de hevdet at KPMG skulle ha avdekket underslaget på et tidligere tidspunkt.

− Et enstemmig landsstyre i Gartnerhallen mener det er rett å prøve saken for lagmannsretten, sa styreleder Per Olav Skutle, etter dommen i Oslo tingrett.

Ledelsen i Gartnerhallen la vekt på at: Dommen ble avsagt under dissens, og at det i dommen angivelig «ble bemerket at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke var i tråd med god revisjonsskikk.»

Samtidig rettet den interne granskningsrapporten etter millionunderslaget i Gartnerhallen sterk kritikk mot den tidligere ledelsen og styret i selskapet: «Det var manglende kontrollrutiner og ukritisk tillit som gjorde underslaget mulig», skrev DN.

Økokrim

Det ble også en Økokrim-sak i kjølvannet av det grove underslaget:

En bonde ble dømt til fem år og ti måneders fengsel, for underslag av 49 millioner kroner.

Bonden var leverandør til Gartnerhallen.

Den medtiltalte regnskapsføreren hos Gartnerhallen, ble dømt til fire års fengsel. Han innrømmet å ha utbetalt rundt 49 millioner kroner fra frukt- og grøntselskapet, og erkjente straffskyld for grovt underslag.

Restbeløpet

Gartnerhallen har fått 15 millioner kroner fra konkursboet til den dømte bonden, og krevde derfor restbeløpet, på rundt 35 millioner, i erstatningssaken mot KPMG.

KPMG hevder på sin side at de ikke har handlet i strid med god revisjonsskikk.

De understreket at det angivelig er styret i Gartnerhallen som er ansvarlig, ettersom det er styret som har ansvar for internkontrollen – og ikke revisor.

Eller slik det fremgår av dommen:

«Revisor har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt hverken når det gjelder manglende varsel om svakheter i internkontrollen eller ved innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for leverandørgjelden.»

– Eget ansvar

I dommen ble det også påpekt at Gartnerhallen har et eget ansvar for internkontrollen, og at «Gartnerhallen har erkjent at styremedlemmene har utvist uaktsomhet ved å ikke aktivt ha fulgt opp sine plikter knyttet til internkontrollen».

Dommen understreker videre:

«Flertallet mener at selv om man legger til grunn at revisor skulle ha foretatt ytterligere revisjonshandlinger, er dette ikke et forhold som kvalifiserer til erstatningsbetingende uaktsomhet. Det er på det rene at ikke ethvert brudd på god revisjonsskikk utløser erstatningsansvar.»

Advokatene

Advokatene i saken er Kaspar Nygaard Thommessen og Leif Petter Madsen for Gartnerhallen. De var ikke med i tingretten.

På den andre siden står Mathilde Lossius Østerud og Stig Berge.

Saken starter i januar og varer nesten ut måneden.