Advokat skifter beite –blir ny partner i Bull

Etter 7 år som partner i Hjort, går Morten Fjermeros til Bull fra 1. januar 2021.

– Bull er et firma i sterk vekst og det blir veldig spennende å være med på å bygge et skatte- og avgiftsmiljø i Bull sammen med både erfarne og yngre ressurser. Jeg har stor tro på satsingen og firmaets verdiproposisjon, sier Fjermeros, ifølge en melding.

De senere årene har Bull hatt en solid vekst innen corporate, generasjonsskifter og tvisteløsning, og i 2020 har Bull opplevd en samlet vekst på drøye 30 prosent. Fjermeros blir en sentral ressurs i oppbyggingen av skatt som et nytt kompetanseområde og i den videre utviklingen.

Fjermeros har også tidligere vært partner i Thommessen, hvor han ledet skatteavdelingen i en årrekke.

– Morten har en skatte- og avgiftskompetanse som få kan matche og vi er svært glade for å ha ham med i oppbyggingen av skatt og avgift som et nytt satsingsområde hos oss. Med Mortens dybdekompetanse, faglige engasjement og lange erfaring har vi kompetanse og kapasitet til å tilby et større tjenestespekter til kundene våre, sier Jan Martin Fjellestad, corporate- og skattepartner i Bull.

Fjermeros holder jevnlig foredrag om skatterettslige forhold og har skrevet en rekke fagartikler. Han er også fast spaltist i Finansavisens skattespalte.