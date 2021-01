Sjakk-kjendis går av som advokat-topp

– Hvis jeg får noe ledig tid mellom jobber ser jeg frem til fine turer i marka og å lese meg opp på avgjørende tema i vår samtid, herunder fremveksten av ytre høyre, fastslår Torstein Bae, advokat og for mange kjent som NRKs faste sjakkekspert.

Bae er tidligere elitespiller med deltakelse for Norge i to sjakk-OL, og tidligere president i Norges Sjakkforbund.

På dagtid har Bae de seneste syv og et halvt årene vært managing partner i Advokatfirmaet Legalis, med ansvar for drift og forretningsutvikling.

I tillegg har han vært konsernsjef i Alt Legalt, et konsern som består av advokatfirmaene Legalis og Legal24, serviceselskapet Legal Services, teknologiselskapet Legalit og det svenske advokatfirmaet Legal24 AB.

– Klar for nye utfordringer

Nå er det klart at Tonje Hovde Skjelbostad tar over som konsernsjef i Alt Legalt, mens Torstein Bae gir seg.

– Etter mange flotte år i konsernet er jeg klar for nye utfordringer, sier Bae.

– Hva skal du leve av fremover?

– Det gjenstår å se hva som blir det neste for meg. Jeg er stolt av utviklingen i Legalis og Legal24 under min ledelse, og det har vært viktig for meg å sikre en god overgang til ny leder uten tidspress knyttet til ny jobb, sier han til Finansavisen.

Bae begynte i Legalis som advokatfullmektig i 2013, og avanserte i løpet av tre år til dagens stilling.

På hjemmesidene står det at han som advokat gjorde seg bemerket med Borgartings dom i 2017, der yrkesskadeforskriften ble satt til side.

Under Baes ledelse har firmaet gått fra en håndfull til dagens mannskap på over 30 spesialiserte advokater.

Alt Legalt forventer å omsette for 100 millioner kroner i 2021.

– Tiden var moden

– Er det noe akutt som gjør at du slutter?

– Jeg er så privilegert at jeg ikke trenger å gå rett over i annet arbeid. Bakgrunnen er rett og slett at jeg kom til at tiden var moden for å gjøre noe annet. Min fratreden skjer på aller beste fot med Alt Legalt, svarer Bae.

– For øvrig avsluttet jeg også Sjakkhuset i 2013 uten å ha annet arbeid klart. Det endte med at jeg begynte som advokatfullmektig og deretter ble daglig leder, managing partner og konsernsjef, legger han til.

– Er du ferdig som advokat?

– Jeg vil ikke utelukke noe, og heller ikke å virke som advokat. Vi får se hva fremtiden bringer, svarer han.

Startet i fjor

Skjelbostad startet på sin side i selskapet som advokatfullmektig i 2020.

NY SJEF: Tonje Hovde Skjelbostad.

– Dette er den perfekte kombinasjonen av ledelse og juss i advokatbransjen, og en fantastisk mulighet til å jobbe kreativt og kommersielt med gode løsninger for våre klienter og samarbeidspartnere, sier hun i en pressemelding.