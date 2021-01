Milliardforlik i siste øyeblikk

– Vår klient er godt fornøyd med at saken er blitt løst i minnelighet, sier advokat og partner Arve Martin Hyldmo Bjørnvik i advokatfirmaet Haavind.

Han representerer entreprenøren og hadde saken sammen med Haavind-partner Johnny Johansen.

– Det er veldig hyggelig når partene lykkes med å løse store og komplekse tvister, uten å belaste domstolene, sier Johansen.

Profesjonelle

– Begge parter er høyst profesjonelle, og de har vært bistått av advokatteam som er vant til å håndtere denne type komplekse tvister, sier Bjørnvik.

Det har stor egenverdi for parter som skal jobbet tett sammen fremover, at tvister løses i minnelighet Johnny Johansen, Haavind

– I tillegg til at man ved forlik sparer betydelige saksomkostninger, har det stor egenverdi for parter som skal jobbet tett sammen fremover, at tvister løses i minnelighet, sier Johansen.

5 uker

Milliardtvisten mellom AGJV og Bane NOR skulle startet i Oslo tingrett mandag denne uken. Den gjelder utbyggingen av Follobanen – Norges største samferdselsprosjekt.

Det inngår i Intercity-satsingen til Jernbanenettverket på Østlandet.

Hoveddelen av prosjektet er etableringen av en ny tunnel med dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Tunnelen er på rundt 20 kilometer og blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Tunnelene etableres ved bruk av såkalte tunnelboremaskiner, som borrer ut tunnelene i fullprofil.

RUTINERTE: Arve Martin Hyldmo Bjørnvik (tv) og Johnny Johansen i advokatfirmaet Haavind kom i mål på fredag. Foto: Hoan Ngoc Nguyen.

– Kontrakten knyttet til tunnelene er på 9,3 milliarder kroner. Det er i særklasse den største entreprisekontrakten som er inngått i Norge, forteller Johansen.

Etter flere utsettelser, skal Follobaneprosjektet etter planen stå ferdig i desember neste år.

Partene

Bane NOR SF er byggherre. Dette statseide selskapet er ansvarlig for den nasjonale infrastrukturen for jernbane i Norge.

Motparten er Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), det vil si entreprenøren. Det er et arbeidsfellesskap mellom spanske Acciona Construccion S.A og italienske Ghella S.p.A

– De to internasjonale entreprenørselskapene har gjennomført en rekke omfattende bygge- og infrastrukturprosjekter internasjonalt, sier Johansen.

AGJV krevde et tilleggsvederlag på rundt 400 millioner kroner. På toppen kom blant annet renter. Dermed var de samlede kravene fra AGJV på cirka 700 millioner.

Bane NOR krevde på sin side tilbakebetaling av et forskudd på 250 millioner kroner.

I korte trekk mente AGJV at de geologiske forholdene avvek fra det som var utgangspunktet for kontrakten, at borrearbeidene ble mer utfordrende – og at kontrakten dermed gav rett til høyere vederlag. Bane NOR var uenig.

Etter langvarige forhandlinger ble tvisten løst. Akkurat hva dette innebærer vil partene ikke opplyse om.

Det er advokatfirmaet Kluge ved Arild Skage, Per Sigvald Wang og Håkon Plener Fredriksen som hadde saken for Bane NOR.

Dommer i tingretten var Elisabeth Ramstad, mens professor Bjørn Nilsen og sivilingeniør Kasper Nordmelan var fagkyndige meddommere.