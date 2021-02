Millionsmell for ektepar som solgte eiendom

– Det klare utgangspunkt ved salg av boligeiendom i et boligstrøk er at gevinsten er skattefri. Så lenge det finnes et «alminnelig boligmarked» for en boligeiendom, kan ikke subjektive forhold, som kjøpers intensjoner og selgers forhandlingsevner, føre til at en skattefri gevinst omklassifiseres til skattepliktig tomtegevinst.