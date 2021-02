Fem Økokrim-tiltalt etter Boligbygg-skandalen

I tillegg til pengene fra Andersson, skal Fredriksen ha fått 240.000 kroner fra Geir-Åge Normannseth og Per Øyvind Martinsen, som står bak Mano Eiendom AS. Selskapet solgte en bygård i Neuberggaten 24 til Boligbygg våren 2016 for 131,5 millioner kroner. Bare to måneder før hadde de to kjøpt bygården for 118 millioner.