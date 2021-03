Stordalen mister skattefradrag på 321 millioner

Tidligere i mars ble det også kjent at Stordalen ikke får en krone i pandemiforsikring. Selv mener Stordalen at forsikringsselskapet bør dekke rundt 1 milliard kroner, men det fikk han ikke gehør for i Oslo tingrett. I stedet ble han dømt til å betale motparten 1,2 millioner kroner i saksomkostninger. Dommen er anket.

– Opparbeidet av Otium

I skattetvisten har Oslo tingrett lagt vekt på at rentebytteavtalen, det latente underskuddet og det fremførbare underskuddet i holdingselskapet la til rette for en nominell skattebesparelse på over 80 millioner i skatt, sammenlignet med å kjøpe eiendomsselskapet direkte.

Oslo tingrett påpeker også at Strawberry-konsernet har benyttet seg av en skattefordel som var opparbeidet av Otium-konsernet. Otium hadde imidlertid ikke muligheten til å selv gi konsernbidrag ettersom de underliggende selskapene var svenske.

«Med dette som bakgrunn mener retten at Strawberry Properties' tilegnelse og utnyttelse av skatteposisjonene sto i åpenbar motstrid til formålet med reglene om fremføring av underskudd og fradragsrett for tap», heter det i dommen.

Anker

Selv anførte Stordalens selskap at kjøpet av holdingselskapet ikke var et unødvendig mellomledd. Selskapet mener at HP Malmø Holding og dets datter- og datterdatterselskap med tilhørende eiendom utgjorde en «naturlig helhet», og at kjøpet derfor burde vurderes under ett.

I rette poengterte også Stordalen-selskapet at man må kunne innrette seg slik at skatten blir lavest mulig, så sant kjøpet ikke fremstår forretningsmessig unaturlig.

Strawberrys finansdirektør, Mads Breder Koch, bekrefter til Finansavisen at saken skal ankes.

– Når man leser dommen er det uklart om tingrettens konklusjon er et utslag av uriktig rettsanvendelse eller bevisvurdering. Vi mener uansett at tingrettens konklusjon er helt feil, da den bygger på forutsetningen om at skattytere, ved valget mellom to forretningsmessige alternativer ikke bare må velge det alternativet som gir mest skatt, men også ta initiativ til et slikt alternativ. I vår sak; ta initiativ til å kjøpe et annet salgsobjekt enn det vi ble tilbudt. Saken blir definitivt anket.

Solgte kort tid etter

Ifølge dommen var Strawberry-konsernet interessert i den svenske eiendommen, ikke bare for å åpne hotell, men også for å hindre konkurrenten Scandic i å etablere seg i Malmø-markedet. Noen måneder før Stordalen ble kontaktet, hadde Otium forhandlet frem en 20-års leieavtale med Scandic-kjeden. Denne avtalen trakk imidlertid kjeden seg fra.

Prisen på eiendommen var satt til 208 millioner svenske kroner. Ved overtagelsen ble den negative rentebytteavtalen trukket i fra og Otiums gjeld til HP Malmø Holding ble overtatt av Strawberry Properties. Kontantdelen ble dermed satt til 2 millioner kroner.

Stordalens plan med eiendommen var å bygge om eiendommen som da var et kontorbygg, til et hotell med 200 rom. Men i stedet snudde Stordalen seg rundt og solgte bygget til Skandia Fastigheter noen måneder senere, ifølge Kapital.