Økokrim tiltaler advokat for 130 mill. i underslag og svindel

– Vi har etterforsket saken siden høsten 2019, etter å ha fått en anmeldelse fra Finanstilsynet. Han drev innen eiendomsmeglervirksomhet, og tilsynet oppdaget i forbindelse med dette mislighold, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Eks-advokat Halstein Sjølie arbeidet i mange år i Moss, men mistet bevillingen da han ble siktet av Økokrim for halvannet år siden. Den nå tiltalte 52-åringen har senere bosatt seg i Telemark, der han også har drevet hoteller.

Det er i forbindelse med denne driften at underslagene har startet.

Økokrim mener han totalt har underslått nærmere 100 millioner kroner i perioden 2012 til 2019. I tillegg skal han ha svindlet til seg nærmere 33 millioner kroner, ifølge den ferske tiltalen blant annet ved å legge frem uriktige opplysninger til flere banker i forbindelse med hotellkjøp.

Erkjenner underslag

– Han har hatt behov for penger, og tatt penger fra steder der han ikke burde tatt penger fra, sier tiltaltes advokat Vegard Aaløkken i advokatfirmaet Andenæs, Aaløkken Veum.

– Allerede i det første avhøret med politiet etter at han ble pågrepet, innrømmet han underslag. Han erkjenner de faktiske forhold og erkjenner straffskyld etter tiltalen, for brorparten av forholdene. Det er kun enkeltheter og noen poster han ikke erkjenner, sier Aaløkken.

Ifølge advokaten har Sjølie hele tiden hatt en plan om å gjøre opp for seg når han har underslått penger.

– Men det har ikke gått som planlagt. Derfor har han underslått fra et nytt sted for å gjøre opp for underslag et annet sted. Det er med andre ord rullerende underslag som har pågått, sier Aaløkken.

Kan ikke betale

I tiltalen fra Økokrim går det frem at Sjølie har tappet midler fra 25 klienter, totalt dreier det seg om 92 millioner kroner. Han skal også ha underslått to millioner kroner fra tidligere kolleger, og tatt ut penger fra de ulike hotellene han var styreleder og reell daglig leder for.

– Vi vet hva pengene er brukt til, men vil komme nærmere inn på det under rettssaken, sier Kavlie.

– Mye er tilbakebetalt, men det er et netto tap for klienter og kreditorer på rundt 35 millioner kroner, som tiltalte ikke kan betale, sier Aaløkken.

Siden den tidligere advokaten, som mistet sin bevilling for rundt halvannet år siden, har erkjent de faktiske forhold, vil selve straffesaken være unnagjort på noen få dager. Aaløkken mener at samarbeidet med etterforskerne og de innrømmelsene hans klient har gitt, taler for en reduksjon i straffen som venter Sjølie når saken kommer opp for retten.

Rettssaken er ikke berammet ennå.