Frank (49) vant over DNB. Nå saksøker han alarmgiganter

49-åringen fra Fjellhamar ved Lørenskog i Viken fikk i fjor utbetalt omtrent en tusenlapp etter at Forbrukerrådet saksøkte DNB for å ha krevd for høye gebyrer av sine fondskunder over flere år.

Han var én av vel 180.000 kunder som sto bak gruppesøksmålet mot Norges største bank, som gikk helt til Høyesterett før en rettslig avklaring forelå. DNB-kundene ble tilkjent 350 millioner kroner.

Inspirert av det vellykkede gruppesøksmålet, går Bredal nå i bresjen sammen med to andre alarmkunder for å saksøke boligalarmgigantene Sector Alarm og Verisure.

På vegne av 400.000 kunder krever nå den nyopprettede organisasjonen Alarmkundeforeningen erstatning etter at Konkurransetilsynet i fjor konkluderte med at de to alarmselskapene har brutt konkurranseloven til ugunst for kundene.

– Det er ikke eventuelt et erstatningsbeløp vi kan vinne som inspirerer meg, men prinsippet i saken, sier Bredal til Finansavisen.

Irritert på alarmselskapene

Da nyheten sprakk på Finansavisens nettsider tirsdag morgen, tok det ikke lang tid før Alarmkundeforeningen fikk støtte fra andre sinte alarmkunder. Etter noen timer hadde flere enn 150 personer meldt seg på i gruppesøksmålet.

MANGE VIL BLI MED: Bare noen timer etter at søksmålet ble kjent gjennom Finansavisens nettsider tirsdag morgen, hadde 150 alarmkunder meldt seg på gruppesøksmålet Frank Bredal fronter. Foto: Iván Kverme

Bredal er glad han ikke står alene.

– Jeg kunne ikke tatt denne fighten alene. Jeg har verken økonomiske eller psykiske muskler til å ta en kamp som dette mot store selskaper selv.

Risikoen for å tape er også stor, og da kan man ende opp med å måtte dekke motpartens saftige advokatregninger.

– Hvorfor tar du denne kampen og fronter søksmålet?

– Jeg og flere andre irriterer oss over at vi har betalt for mye for boligalarmene våre. Når vi så hva forbrukerne fikk til mot DNBs dyre gebyrer, mente vi at det var verdt å prøve å gå videre med saken, sier Bredal.

Konkurransekriminalitet

Foreningens advokat, Jan Magne Langseth i Simonsen Vogt Wiig, kaller de to alarmselskapenes handlinger for kriminelle og beskriver det de har gjort mot sine kunder som et ulovlig kartell- og markedssamarbeid.

Selskapene ble i fjor bøtelagt av Konkurransetilsynet for til sammen 1,2 milliarder kroner. Tilsynet mener ledere i selskapene avtalte å dele markedet for boligalarmer ved ikke drive aktivt salg i hverandres territorier. Det er først og fremst i forbindelse med dørsalg av alarmsystemer at man ikke tråkket i hverandres bed.

– Enkeltkunder har i realiteten ingen praktisk og økonomisk mulighet til å saksøke mektige gigantselskaper for å få tilbake penger og småkrav som de er blitt overfakturert gjennom kriminell virksomhet, sier Langseth.

Han mener derfor gruppesøksmål er enkeltforbrukeres eneste farbare vei for å forsvare seg mot det Langseth kaller konkurransekriminalitet.