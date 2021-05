Kaller billige advokater for apekatter

– Ingen klienter i næringslivet er tjent med billige og dårlige advokater. Betaler du peanøtter, får du apekatter til å behandle saken din.

Kraftsalven fra den omstridte advokaten Per Danielsen kommer etter at Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom som stadfester at Danielsens advokatfirma har fakturert en klient 2,5 millioner kroner for mye i salær.

Danielsen bisto reiselivsinvestoren Jae Han Kim og hans deleide selskap Rondeslottet Hotell fra januar 2018 til april 2019. I løpet av disse 15 månedene fakturerte Danielsens advokatfirma 975 timer med juridisk bistand med en timespris på 4.500 kroner inkludert moms.

Enkelte arbeidsdager skal Danielsen, ifølge bilag lagt frem i retten, ha fakturert sin klient 20 til 22 arbeidstimer i døgnet.

Selv avviser Danielsen dette, men retten har konkludert med at det er tilfelle.

Rammet av dobbeltsalg

Opprinnelig kontaktet Kim Danielsen fordi han trengte hjelp knyttet til et dobbeltsalg av en hotelleiendom i Gudbrandsdalen, men den ene saken utviklet seg etter hvert til 14 ulike sakskomplekser Danielsen håndterte.

«Jeg har bare gymnas og forsto ikke omfanget av dette. Jeg kan ikke noe om jus», sa Kim da saken ble behandlet i Oslo tingrett i 2019.

Regningene fra Advokatfirmaet Danielsen & Co kom på løpende bånd. Kim betalte lenge, selv om han syntes det var dyrt. Våren 2019 var han lei. Da hadde han betalt 3 millioner, men tilliten til Danielsen var borte. Han tok kontakt med advokat Peter Hallsteinsen i advokatfirmaet Kluge for råd.

Obstruerte disiplinærklage

Hallsteinsen reagerte på den omfattende faktureringen, og på vegne av Kim klagde han Danielsen inn for Advokatforeningens disiplinærkomite, som kan behandle salærtvister.

Men Danielsen ønsket ikke at komiteen skulle behandle saken.

Ved å saksøke sin tidligere klient for manglende betaling av 1,4 millioner kroner, stanset disiplinærkomiteen umiddelbart behandlingen av Kims klagesak, siden Oslo tingrett ville få salærtvisten på sitt bord.

I november 2019 kom retten til at Danielsens salær på 4,4 millioner var alt for høyt, og reduserte det til to millioner kroner. Danielsen anket dommen og nå foreligger en ny dom fra Borgarting lagmannsrett. De tre fagdommerne legger seg på samme linje som tingretten.

VANT OVER EKS-ADVOKATEN: Forretningsmannen Jae Han Kim syntes advokat Per Danielsen salær på 4,4 millioner var alt for mye. Borgarting lagmannsrett er enig og har redusert regningen med 2,5 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Dyr anke for Danielsen

I rettsrunde to er også Danielsens salær redusert ytterligere med fem prosent eller 105.000 kroner sammenlignet med første rettsrunde. Kim skal bare betale 1,9 millioner for arbeidet hans forrige advokat utførte for ham, mener en enstemmig rett.

Siden Danielsens advokatfirma allerede har mottatt 3 millioner fra sin tidligere klient, skal 1,1 millioner av salæret tilbakebetales. I tillegg kommer forsinkelsesrenter, sakskostnader til Kims nye advokat og et ankegebyr.