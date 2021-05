Moods of Norway-krangel avgjort i Høyesterett

Det var i september 2017 at Moods of Norway og datterselskapet Moods Wholesale ble slått konkurs, etter 14 år i drift. Like før hadde barneutstyrskjeden Barnas Hus bestilt et parti barneklær fra klesselskapet, for nær 2,8 millioner kroner.

Cirka en tredel av klærne ble levert før konkursen, og det er disse varene Barnas Hus har krevd erstatning for. Årsaken er at konkursboet solgte varelageret til Retail Drift, som igjen solgte resten av kolleksjonen til 30-50 prosents rabatt ut fra Moods-butikkene og på nett.

Dette hevder Barnas Hus ødela deres mulighet å selge varene til fullpris, og saken har gått sin gang gjennom rettssystemet siden høsten 2017. Men nå er siste ord sagt. Tidligere denne uken avsa Høyesterett sin dom, der Moods-boet fikk medhold.

Bakgrunn Partene i saken for Høyesterett var Moods Wholesale og Barnas Hus.

Barnas Hus Norge driver salg av barneklær og -utstyr, og har rundt 26 butikker i Norge.

Moods Wholsale ble stiftet i 2010 og var datterselskap av Moods of Norway. Selskapet designet klær av merket Moods of Norway. Selskapet hadde cirka 20 butikker i Norge.

Moods Wholesale hadde en egen kolleksjon med barneklær kalt Moods of Norway Kids. Barnas Hus var en av kundene.

Selskapet gikk konkurs 20. september 2017. Da hadde Barnas Hus bestilt varer for cirka 2,8 millioner kroner, og mottatt varer for like over én million kroner.

Konkursboet til Moods Wholesale solgte varelageret til selskapet Retail Drift. Dette selskapet er eiet Jan Egil Flo, en av Moods of Norway- gründerne.

Retail Drift trådte inn i husleiekontraktene for flere av Moods-butikkene, og solgte varelaget fra og med 6. oktober 2017 med 30-50 prosents rabatt.

Tapte, vant og tapte

«I vår sak er, som nevnt, de aktuelle varene levert til Barnas Hus i rett tid og uten mangler. Det er videre på det rene at boet ikke har trådt inn i avtalen, og at boet derved ikke er forpliktet etter denne», heter det blant annet i dommen fra Høyesterett.

Videre står det at en forutsetning for å kunne kreve erstatning av boet, er at kravet oppsto før konkursåpningen. I saken mellom Barnas Hus og Moods of Norway-boet har imidlertid handlinger i etterkant utløst erstatningskravet på 400.000 kroner.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, sier advokat Johannes Sundet i advokatfirmaet Buttingsrud, som representerer Barnas Hus.

Da saken gikk i Oslo tingrett i 2018 tapte barneutstyrskjeden, og ble i utgangspunktet dømt til å betale like over én million kroner til konkursboet. Det tilsvarte barneklærne Barnas Hus hadde nektet å betale for i kjølvannet av konkursen og opphørssalget i etterkant.

I Borgarting lagmannsrett ble konklusjonen motsatt, der selskapet fikk motregne cirka 950.000 kroner på kravet fra konkursboet. Lagmannsretten anslo at erstatningskravet for de leverte varene var på 450.000 kroner, mens kravet for varene som ikke var levert ble anslått til 400.000 kroner.

Store konsekvenser

Men den ferske avgjørelsen fra Høyesterett har ikke bare betydning i krangelen mellom Barnas Hus og Moods of Norway-boet.

– Hvis lagmannsrettens dom hadde blitt stående ville det kunne fått stor betydning for konkursboers realisasjonsprosesser fremover. Det ville kunne bety at boet, uten å være en part i en avtale, likevel vil måtte vurdere om debitors tidligere inngåtte salgsavtaler i praksis medfører begrensninger i boets realisasjonsmuligheter, sier advokat Ellen Schult Ulriksen i Haavind.

Det var hennes kollega, advokat Johnny Johansen, som førte saken for boet i Høyesterett. Schult Ulriksen har lang erfaring som bostyrer, og mener at bostyrets arbeid ville blitt vanskeliggjort dersom Barnas Hus hadde vunnet frem.

Dessuten påpeker hun at Barnas Hus og andre tilsvarende debitorer ville fått en fortrinnsrett på bekostning av de øvrige kreditorene, dersom bostyret hadde unnlatt å selge varene av hensyn til barneutstyrskjeden.