Bruker samme advokater som Bezos og ekskona

Etter at Bill og Melinda Gates på mandag offentliggjorde at de skal skilles etter 27 års ekteskap, er de nå i gang med å plukke ut hvilke advokater som skal dele opp parets formue.

Navnene det er snakk om er langt fra billige.

Med på sitt lag har Melinda fått med seg Sherry Anderson. Anderson representerte Amazon-sjef Jeff Bezos i forhandlingene med hans ekskone MacKenzie Scott, etter deres skilsmisse i 2019. Det melder CNBC.

Inspirasjon fra Bezos-skilsmissen har også den tidligere konsernsjefen for Microsoft tatt. Bill har hentet inn Ted Billbe til sitt juridiske team. Billbe representerte Scott under eks-parets skilsmisseforhandlinger i 2019. Utfallet av den skilsmissen bidro til at hun kan smykke seg med tittelen som verdens 22. rikeste person.

Med seg i forhandlingene tar Bill også med seg Ronald Olson, som allerede har Facebook-gründer Mark Zuckerberg og Google-grunnleggere Larry Page og Sergey Brin på sin liste over klienter.