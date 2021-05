Høyesterett stanser pengeinnkreving – får store konsekvenser

Høyesterett har ikke tatt stilling til erstatningsspørsmålet, det må lagmannsretten gjøre.

KREVER ENDRING: Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom. Foto: NTB

Bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom som blant annet bistår Entra i en lignende sak, jubler over avgjørelsen.

– Oslo kommune har strukket strikken for langt for lenge, sier adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Dahl har tidligere uttalt til Finansavisen at flere byggeprosjekt står i fare om ikke selskap som Entra og Selvaag Bolig vinner frem.

– Oslo kommune var helt på bærtur med denne turstien. Dette er en viktig dom og viser at det ikke er fritt vilt for kommunene. Dommen viser at det finnes grenser for hva kommunen kan pålegge av rekkefølgekrav, fortsetter hun.

Flere saker

Parallelt med saken mellom Oslo kommune og Selvaag Bolig har eiendomsselskapet Entra kjempet den samme kampen. Entra har også anket en sak om rekkefølgebestemmelser til Høyesterett. De måtte betale 27,3 millioner for blant annet en sykkelvei en kilometer unna byggeprosjektet i Tullinkvartalet.

BETALTE SYKKELVEI: Da Entra bygget et nytt universitetsbygg for det juridiske fakultet på UiO på Tullinløkka i Oslo, måtte de betale for sykkelveier her på Solli Plass 1,1 kilometer unna. Foto: Gard Setsaas

Avgjørelsen i Selvaag-saken kan nå gi Entra et større fortrinn når deres sak skal avgjøres. Det vil også bli vanskeligere for alle landets kommuner og be om penger til infrastruktur som ikke er direkte tilknyttet til det aktuelle utbyggingsprosjektet.

– Høyesteretts klargjøring må føre til endret holdning i en del kommuner. Det at de også trekker inn utbyggingsavtaler i sin begrunnelse, viser med enda større tydelighet at lagmannsrettens dom i Entra-saken må være feil, sier Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

KAN HJELPE ENTRA: Vidar Strømme, advokat i Schjød. Foto: Schjødt

Høyesterett har bedt Entra og regjeringsadvokaten om å kommentere hvordan de mener denne dommen påvirker deres sak.

– Det blir ikke riktig å kommentere dette før vi har uttalt hos til Høyesterett, sier Entras advokat, Vidar Strømme i Schjødt.

Har betydning

– Det er naturlig at dommen vil få betydning for Entra-saken, men jeg vil ikke spekulere i mulige utfall i en annen sak som fortsatt verserer, sier Pål Grønnæss i OBOS Advokatene. Han har vært prosessfullmektig for Boligprodusentene, som var partshjelper i Selvaag-saken.

– DRAR OPP KOSTNADENE Pål Grønnæss i OBOS Advokatene. Foto: OBOS

– Vi har sett en utvikling som har gått i feil retning hvor kommunene har satt rekkefølgekrav som er mer og mer perifere i forhold til utbyggingsprosjektene de er knyttet til og har bidratt til å dra opp kostnadene, sier Grønnæss.

Høyesterettsdommen viser imidlertid at striden om rekkefølgekrav ikke er enkel. To av høyesterettsdommere tok dissens og mener at Selvaag-saken ikke ligger til domstolene å avgjøre. De peker likevel på at avstanden til turstien ikke er for lang.

«Denne avstanden er ikke større enn at friområdet der turveien ligger, vil være et naturlig sted å søke til for friluftsaktiviteter for beboerne i de nye boligene. Det kan nok være ulike syn på om det var nødvendig å ruste opp turveien til en høyere standard enn den hadde av hensyn til de nye beboerne, men denne vurderingen må etter mitt syn i utgangspunktet ligge utenfor det domstolene kan overprøve.» skriver dommer Henrik Bull.

SISTE ORD IKKE SAGT: Rasmus Reinvang (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Rasmus Reinvang (MDG), peker nettopp på dette.

– Mindretallet går noe inn i den konkrete vurderingen, og gir, slik kommunen leser dommen, uttrykk for at det aktuelle rekkefølgekravet er lovlig. Statsforvalteren må nå vurdere hvordan de skal forholde seg til Høyesteretts dom, herunder om det skal treffes nytt vedtak i saken. Flertallet tar ikke stilling til om det aktuelle rekkefølgekravet er uhjemlet, sier Reinvang.