Fersk dom i Høyesterett om styrets ansvar for kreditorers tap ved konkurs

Av: advokat/partner Ole Tokvam, Bing Hodneland advokatselskap

Et entreprenørselskap i Setesdal hadde over tid fått en vanskelig økonomi, og gikk med tap både i 2015 og 2016. Selskapets styre begjærte oppbud i selskapet i mai 2017.

To underentreprenører som hadde levert tjenester til selskapet i 2015 og 2016 knyttet til blant annet et prosjekt for Statens Vegvesen sto ved konkursen med udekkede tap på ca. kr. 2,5 millioner.

De to underentreprenørene reiste sak mot styreleder, et styremedlem og daglig leder i selskapet med krav om erstatning for det tap de var påført.

Det ble fremholdt at ledelsen i selskapet var erstatningsansvarlig på bakgrunn av at de hadde drevet selskapets virksomhet i lang tid etter at selskapet var insolvent og dermed hadde drevet på kreditors regning. Og at de hadde på uaktsom måte holdt tilbake eller gitt feil opplysninger om selskapets økonomi til underentreprenørene.

Styre og daglig leders ansvar ovenfor kreditorer

En kreditor kan vanligvis ikke kreve dekning hos daglig leder eller styremedlem i et aksjeselskap. Det følger direkte av aksjeselskapsformen som en ansvarsbegrensning for virksomheten.

Aksjeloven pålegger imidlertid personlig ansvar under visse forutsetninger det rettslige utgangspunkt aksjeloven § 17-1 første ledd som angir at «Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem … erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt». Det er klart at «andre» i denne sammenhengen kan være selskapets kreditorer.

Det er slått fast i tidligere høyesterettspraksis at det følger av det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet og lojalitet mellom kontraktsparter at et insolvent selskap som mottar nye leveranser på kreditt, forventes å gjøre sin kontraktspart oppmerksom på det, dersom det har inntrådt en svikt i selskapets økonomi som innebærer at selskapet ikke regner med å kunne gjøre opp for de nye leveransene ved forfall. Det er imidlertid ikke gitt at det personlige ansvaret for ledelsen etter aksjeloven § 17-1 rekker like langt som den kontraktsrettslige varslingsplikten for selskapet.

Ledelsen i et aksjeselskap kan i utgangspunktet ikke holdes erstatningsansvarlige for å ha inngått kontrakter eller fortsatt løpende kontrakter på kreditt så lenge selskapet var solvent. Spørsmålet blir derfor; når får ledelsen en plikt til å opplyse om selskapets økonomiske stilling?