Habilitetsregler i borettslag og sameier

Av: Advokat Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland advokatselskap

Når beslutninger skal tas i borettslag og eierseksjonssameier, er det her som i andre selskapssammenslutninger, krav om habilitet ved avstemmingen. At en person er inhabil eller «ugild» innebærer etter en normal språklig forståelse at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Habilitetsreglene skal bidra til at beslutninger i sameier og borettslag tas på et saklig grunnlag og skal hindre at styremedlemmets egeninteresse går foran felleskapets interesser. Kravet til habilitet skal også sikre styret nødvendig tillit i sin utøvelse av drift og forvaltning.

HABILITET: Advokat Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland advokatselskap DA, skriver om at det ofte stilles for strenge krav til seksjonseieres habilitet på årsmøter.

Ofte blir regelen for strengt praktisert

Erfaring viser at det ofte stilles for strenge krav til seksjonseieres habilitet på årsmøter. Det er ikke slik at en seksjonseier med særlig interesse for et utfall ikke skal kunne delta i avstemmingen. Tvert imot er det fullt legitimt å argumentere for og stemme i tråd med sine egne interesser.

Et praktisk eksempel illustrerer poenget: Et styremedlem oppdager gjennom sitt verv at felleskostnadene er urimelig fordelt i dennes disfavør. Styremedlemmet er ikke avskåret fra å fremme forslag for årsmøtet om en annen kostnadsfordeling og avgi sin stemme. Habilitetsreglene er ikke til hinder for at han eller hun må kunne bruke sin stemmerett når saken kommer opp på årsmøtet. En annen sak er at en slik omfordeling nærmest er umulig å gjennomføre fordi den krever at alle sameierne uttrykkelig sier seg enige.

Et annet praktisk eksempel som ikke har et like opplagt svar, er saker der sameiet skal behandle spørsmål om å avstå fellesareal: Er den seksjonseier som har tatt initiativ overfor sameiet til å selge fellesareal på loftet for loftsutbygging inhabil når saken skal behandles på årsmøtet. Samme eier har selv interesse av å kjøpe arealet. Spørsmålet er om seksjonseier i egenskap av å være en mulig kontraktsmotpart kan delta i avstemmingen om et salg av fellesarealet. Er seksjonseier inhabil fordi saken omhandler en avtale med ham/henne selv?

Det samme spørsmålet kan stilles når den nevenyttige seksjonseier mot betaling tilbyr seg å male sameiets trappeoppgang. Er han inhabil til å delta på avstemming når årsmøtet skal ta stilling til om sameiet skal inngå avtalen?

Habilitetsregler i årsmøtet

Det klare utgangspunkt er at en seksjonseier ikke er inhabil på årsmøtet. Prinsippet bygger på grunnleggende eierskapstanker. Sameieren er i egenskap av sitt eierskap gitt stemmerett. Dette betyr at i årsmøtet hvor interessetvister skal diskuteres og avgjøres er det fullt ut legitimt for en seksjonseier å både argumentere for, og stemme i tråd med, sine egne interesser. For eksempel kan en eier uten bil selvfølgelig delta i diskusjonen om utvidelse eller utbedring av garasjeplasser, og eieren med barn må kunne delta i avstemming om å opparbeide en lekeplass på fellesarealet.

En sameier, eventuelt dennes fullmektig, er bare inhabil i følgende saker:

1. I saker der en skal behandle spørsmål om søksmål mot sameier eller hans nærstående,