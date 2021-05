Riksadvokaten går i strupen på Amazon

Tirsdag ble det offentliggjort at riksadvokaten i District of Columbia – Karl Racine – går til søksmål mot Amazon.com for prisregulering. Det melder WSJ.

Søksmålet tar for seg en klausul som Amazon pålegger sine selgere. Den hindrer selgere fra å tilby lavere priser på andre nettsider – inkludert selgernes egne.

I en uttalelse kontrer Amazon med at de forbeholder seg retten til å ikke fremheve tilbud og priser som ikke er konkurransedyktige. «Riksadvokaten vil tvinge Amazon til å fremheve høyere priser til kundene – det motsatte av det som er formålet med antitrustlovgivningen».

Riksadvokaten går i strupen på avtaler mellom Amazon og selgere som bruker handelsplattformen. Racine mener at disse avtalene fører til høyere priser for forbrukerne. Han anslår at disse avtalene utgjør mer enn halvparten av all online detaljhandel.

I en avtale mellom Amazon og en tredjepart kan Amazon bake inn avgifter som kan utgjøre så mye som 40 prosent av den endelige produktprisen. Dette kommer i tillegg til at produktene ikke kan selges billigere andre steder.

Videre mener riksadvokaten at avtalene mellom Amazon og selgerne også fører til mindre innovasjon. Det mener han kommer av at Amazon kontrollerer prisingen i den online detaljhandelen. «Disse restriksjonene (på selgerne, journ.anm) gjør at Amazon kan bygge og opprettholde et monopol» sa riksadvokaten.

Ikke nytt

At Amazon forbyr selgerne sine fra å tilby varene rimeligere andre steder er ikke noe nytt. Frem til så sent som 2019 forbød selskapets retningslinjer selgerne fra å tilby rimeligere priser andre steder. Retningslinjene ble siden erstattet med nye retningslinjer kalt «Fair Pricing Policy». Søksmålet mener disse retningslinjene kun var et identisk substitutt for de gamle.

Riksadvokaten håper at søksmålet vil sette en effektiv stopper for slike prisavtaler.

Racine er for tiden selv i søkelyset. Det ryktes at president Joe Biden vurderer ham som kandidat til rollen som formann i den føderale handelskommisjonen (Federal Trade Commision).