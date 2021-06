Høili tilbakeviser konkurssøksmål

– Nigel Wilson i rådgivningsselskapet KWC bisto The Moon og sto blant annet for salgsarbeidet av programvaren, sier Høili.

Men man fikk ikke landet noen avtaler med interessenter man hadde samtaler med.

Inngikk lisensavtale

Høsten 2019 startet så diskusjonen om en lisensavtale med Future Investment Group, hvor Høilis onkel er største aksjonær.

Lisensavtalen ble inngått 1. november 2019 og betalingen til The Moon fant sted 11 dager senere.

Den var på totalt 880.000 kroner eks. mva. og 1,1 millioner kroner med moms. Summene ble bokført i selskapets regnskaper.

Lisensavtalen ga Future Investment Group tilgang til The Moons handelsplattform, kildekode, varemerke og en tidsbegrenset rett til selskapets nettdomene.

Momsstrid

Siden The Moon kunne vise til omsetning, ville selskapet også kunne argumentere for at man kunne fortsatt være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Sommeren 2019 fikk selskapet et varsel fra Skatteetaten at man risikerte å bli slettet fra registeret, noe som skjedde i desember samme år.

Dermed fikk også The Moon redusert fradragsført inngående merverdiavgift på 9,8 millioner kroner.

The Moon påklaget dette vedtaket i januar 2020, før selskapets styre 19. februar i fjor besluttet å begjære oppbud.

I dag har skattemyndighetene et krav på litt over 10 millioner kroner i boet til The Moon.

Tar en fight i retten

17. august må Dagsander Invest møte i Oslo tingrett. Høili har engasjert en av landets dyktigste konkursadvokater for å kjempe for seg. Knut Ro i advokatfirmaet Ro Sommernes vil føre saken på vegne av Dagsander Invest.

Han vil i retten argumentere for at lånet fra Høilis investeringsselskap til The Moon var en forskuttering av skattefunnmidlene, og at det var en bindende avtale om at gjelden skulle gjøres opp da pengene kom.

Ro vil også prosedere på at selskapets styre ikke ønsket å begjære oppbud. Man hadde i november 2019 tro på fortsatt drift av The Moon og at man kunne beholde momsregistreringen ved at ytterligere inntekter ville komme. Det ville enten være fra omsetning i nettbutikken eller salg av flere lisenser til andre aktører.

Ikke beriket seg selv

I et prosesskriv til Oslo tingrett opplyser Ro at lånet Dagsander fikk tilbakebetalt fra The Moon, ble brukt i en transaksjon som tilførte netthandelsselskapet inntekter, som igjen kunne medføre at man berget momsregisteringen.

Uansett mener Ro at transaksjonen ikke har vært utilbørlig eller har beriket Dagsander Invest i forhold til øvrige kreditorer, snarere tvert imot.