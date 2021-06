Kommunen gikk på en smell i sparkesykkelsak

Av: advokat/partner Marius A. Rød, Bing Hodneland advokatselskap DA

Problemstillingen ble satt på spissen i nylig avsagt dom om kommunens rett til å nekte bruk av kommunal eiendom for utleie til kommersielle formål – utleie av el-sparkesykkel.

Eiendomsrett

Eiendomsretten er sterkt vernet både ved grunnlov og menneskerettigheter. Eiendomsretten gir eieren som et klart utgangspunkt total og eksklusiv rådighet over eiendommen. Eiendomsretten strekker seg som utgangspunkt både så langt opp og ned i grunnen som det er praktisk og nyttiggjøre seg eiendommen, og er begrenset horisontalt med oppmålte eller ikke-oppmålte grenser mot naboeiendommer.

Begrensninger i eiendomsretten kan følge av private avtaler eller offentligrettslige bestemmelser.

Advokat/partner Marius A. Rød i Bing Hodneland advokatselskap DA Foto: Selskapet

Når kommunen opptrer som privat grunneier, reises spørsmålet om hvor langt kommunen kan utøve sine eierrådighet. Som utgangspunkt vil også det offentlige som grunneier kunne råde totalt og eksklusivt over sin eiendom, inngå avtaler om bruken ved utleie, bruksrettigheter etc.

En nylig avsagt dom fra Frostating lagmannsrett kaster lys over problemstillingen.

Saken

Saken gjaldt tvist mellom Trondheim kommune og et selskap som driver utleie av el-sparkesykler. Kommunen fattet vedtak om at utleiere av el-sparkesykler måtte ha samtykke fra kommunen for å bruke kommunens eiendom til kommersiell bruk (utleie).

Lagmannsretten vurderte om kommunen i kraft av eierrådigheten kunne nekte aktøren å bruke kommunens eiendom uten samtykke, eller om slikt forbud var å anse som en type myndighetsutøvelse som kommunen måtte ha hjemmel i lov for å utøve.

Begrensninger i eiendomsretten

Selv om kommunen som utgangspunkt har full og uinnskrenket eiendomsrett til sin eiendom, understreker lagmannsretten at råderetten ikke er absolutt eller ubegrenset. Tredjepersoner kan ha rettigheter etter avtale eller i medhold av lovgivning. Lagmannsretten trekker også frem at kommunens rådighet over egen grunn er mer begrenset enn for private grunneiere.

Grunneiers rettigheter over fortau og vei vil være begrenset av trafikklovgivningen. Kommunens eiendomsrett til arealer som er beregnet til allment bruk, er undergitt særskilte begrensninger, slik at den alminnelige ferdselsretten vil begrense kommunens eierrådighet.