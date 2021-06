Voldsdømt regnskapsfører må i retten igjen

Blir de funnet skyldig og dømt, risikerer de bøter eller fengsel i inntil ett år.

Unngikk bostyrer etter konkurs

Det er ikke første gang ektemannen har stiftet bekjentskap med Oslo tingrett.

I mars 2018 ble han dømt for vold og for å ha motarbeidet en aktør i rettsvesenet, da han slo bostyrer Per Omreng i ansiktet.

Advokat Omreng var oppnevnt Oslo byfogdembete som bostyrer, etter at det var åpnet konkurs i et selskap hvor tiltalte var styreleder. Det er det samme selskapet Finanstilsynet mener er brukt for ulovlig regnskapsførervirksomhet.

Omreng hadde forsøkt å få avtalt et møte med tiltalte så han kunne få innsikt i det konkursrammede selskapets regnskaper og verdier. Men forsøk på å få til et møte strandet.

For Omreng derimot hastet det å få en oversikt over boet, siden det var planlagt et konkursmøte i retten.

BLE SLÅTT: 65-åringen ble i 2018 dømt for vold mot bostyrer Per Omreng (bildet). Nå må mannen møte i retten igjen, denne gang tiltalt for å ha drevet med ulovlig regnskapsføring. Faksimile: Finansavisen 23. februar 2018





Slo bostyrer i ansiktet

Siden den nå 65 år gamle mannen ikke svarte på Omrengs henvendelser, besluttet bostyreren å oppsøke firmaets forretningsadresse, som også er boligadressen til det tiltalte ekteparet.

Da bostyreren kom til huset i Oslo en ettermiddag i juni 2017, ble han vist inn av ekteparets tenåringssønn. Vel inne på kontoret ble det en opphetet diskusjon mellom Omreng og tiltalte. Han ville møte bostyreren en annen dag, noe Omreng ikke godtok.

Til slutt slo den nå 65 år gamle mannen bostyreren i ansiktet med flat hånd, før han kastet ham fra regnskapskontorets lokaler med makt.

Den avskiltede regnskapsføreren ble dømt til 75 dagers ubetinget fengsel for forholdene.

Han anket saken, men ble funnet skyldig for de samme forholdene av Borgarting lagmannsrett i oktober samme år. Straffen ble like streng.

Fryktet nytt slag i retten

I retten nektet regnskapsføreren for at han hadde slått Omreng, men han erkjente å ha grepet bostyreren i skulderen, snudd ham rundt og ført ham ut av bygningen de var i.

Flere ganger under rettsmøtet flirte tiltalte da Omreng forklarte seg. På et tidspunkt da de to ble bedt om å komme frem til dommerbordet for å vise på en plansje av boligen hvor de sto da slaget falt, var bostyreren redd for at han skulle bli slått en gang til.

«Jeg må si jeg er litt skeptisk å stå rett ved siden av tiltalte nå, ettersom han har slått meg en gang tidligere», sa bostyreren henvendt til dommeren.



Rettens leder løste utfordringen ved å be aktor i saken sto mellom fornærmede og tiltalte.

Finansavisen har vært i kontakt med de to forsvarerne som representerer det tiltalte ekteparet, men ingen av dem har noen kommentar til saken som er berammet for Oslo tingrett mandag og tirsdag 14. og 15. juni.