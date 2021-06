Tildeling av millionkontrakt ved et terningkast

Artikkel av: Trainee Petter Dines Olsen og advokatfullmektig Vetle Eckhoff, Bing Hodneland advokatselskap DA

I tråd med anskaffelsesregelverket hadde Universitetet i Tromsø (UiT) arrangert en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av strømleveranse til sine bygg.

Kontrakten hadde en rammeavtale som også omfattet forvaltningstjenester, rådgivning og oppfølging i avtaleperioden. Kontraktens varighet var på to år, med opsjon på forlengelse til fire år. Anslått maksimalverdi for alle fire årene var 240 millioner kroner.

Hva gjør det offentlige når flere tilbud vurderes som like gode?

Ved offentlige innkjøp oppstilles det strenge krav til anskaffelsesprosessen. Det offentlige er forpliktet til å angi hvilke kriterier de vil basere kontraktstildelingen på. Det er ikke tillatt å vektlegge forhold utenfor disse på forhånd satte kriteriene.

Det eneste kriteriet UiT hadde satt for vurdering av tilbudene i denne anbudskonkurransen var påslag i øre per kWh. Problemet var at både Fjordkraft AS og Ishavskraft AS tilbød en pris på 0,0 øre i påslag per kWh. Lavere enn null var det ikke mulig å gå, ettersom det ikke var mulig å legge inn negativ pris i portalen UiT benyttet ved anbudskonkurransen.

I en slik situasjon åpner anskaffelsesregelverket for at man kan avgjøre tildelingen ved en loddtrekning. Forutsetningen er at prosessen oppfyller kravene til likebehandling av alle tilbyderne og kravene til etterprøvbarhet. Skal man gjennomføre en loddtrekning eller terningkast, må det offentlige sørge for at prosessen er dokumentert. Slik at tilbyderne kan forsikre seg om at det var tilfeldighetene som avgjorde kontraktstildelingen, og ikke utenforliggende forhold.

UiT gikk muligens glipp av store besparelser

Et av hovedformålene med anskaffelsesregelverket er å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser. I en anbudskonkurranse hvor leverandørene bare konkurrerer på pris, er formålet med konkurransen å sikre at tjenesten blir levert til lavest mulig pris.

Det er alltid er mulighet for at leverandørene tilbyr samme pris. I dette tilfelle er det mye som tyder på at årsaken var at UiT sine systemer ikke tillot negativt påslag.

Før innlevering av tilbudene spurte leverandørene UiT om det var mulig å tilby negativt påslag. UiT meddelte tilbyderne at kr 0.00 var det laveste påslaget det var mulig å tilby. Det kan derfor tyde på at det offentlige gikk glipp av store besparelser ved ikke å legge til rette for negativt påslag.