Gulating lagmannsrett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken mot Telenor knyttet til en grossistavtale inngått med Network Norway i 2010.

Lagmannsretten slår fast at Telenor har misbrukt sin stilling i det norske mobilmarkedet, og har opprettholdt gebyret på 788 millioner kroner.

Dette skal være det høyeste gebyret ilagt et foretak i Norge for misbruk av dominerende stilling.

Ifølge rettens konklusjon har Telenor hindret utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge og således begrenset muligheten for en konkurrent å etablere seg.

Les mer om saken her.

Telenor vurderer Høyesterett

«Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort», sier sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en kommentar.

Telenor er derimot skuffet over dommen, og Telenor Norge-sjef Petter-Børre Furberg sier de nå vil gå grundig gjennom dommen.

«Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett», sier Furberg i en kommentar.