UNDER LUPEN: Kirkeveien 72 ble kjøpt for 123 millioner, noe Oslo kommune mener er 38 millioner kroner for mye. Papirene mot selgerne, Frode Sørli og André Lurud, ble sendt til tingretten for halvannet år siden, men saken er ikke berammet. Foto: Jone Frafjord