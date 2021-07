Russisk oligark tapte for fiskerimilliardær i Drøbak

På midten av 1990-tallet ble Vitalij Petrovich Orlov og den svenske fiskermilliardæren Magnus Roth samarbeidspartnere i fiskeribransjen i selskapet Ocean Trawlers. Selskapet drev med bareboat-leie av norske trålere til russiske fiskeselskaper og kjøp av fangst fra selskapene, med base i Drøbak før virksomheten ble flyttet ut av landet. Orlov og Roth eide 50 prosent hver av selskapet MPM Invest.

Denne våren har partene barket sammen i Follo og Nordre Østfold tingrett, det var Rett24 som først omtalte dommen.

Siden Roth og Orlov i 2015 røk uklar har styreleder i form av et enestyre blitt valgt ved loddtrekning.

Sakens kjerne er at Orlov mener Roth har påført ham et tap ved å velge et styre som foretok seg ting russeren ikke var enig i, ved å trekke et søksmål selskapet hadde mot en tredjepart. Orlov krevde erstatning etter aksjeloven 17-1, erstatningsbeløpet skulle settes etter rettens skjønn.

Reduserte sakskostnader

Orlov ble representert av Glittertind-advokat Anders Ryssdal, mens Roth, og den medsaksøkte styrelederen benyttet seg av Mathias Tveten fra Ro Sommernes.

Tingretten i Ski holdt imidlertid med Roth og styrelederen på alle punkter.

Som følge av at han tapte saken må Orlov dekke Roth og styrelederens sakskostnader på 1,1 millioner kroner.

I utgangspunktet hadde Tveten fremlagt en sakskostnadsoppgave på 1,4 millioner kroner inkl mva.. Mens motparten ikke hadde noen innvendinger til dette, finner retten at beløpet overstiger nødvendige kostnader og satte dermed ned kostnadene til 1,1 millioner kroner inkludert mva.

Av dommen fremgår det sågar at Orlovs egne sakskostnader beløp seg til 1,6 millioner kroner inkludert mva. Dette er trolig ikke store kostnader i Orlovs øyne, ifølge Forbes er nemlig russeren, som bodde i Norge fra 1996 til 2014, god for om lag 1 milliard dollar. Noe som gir ham en 2674. plass blant Forbes' rangering av verdens rikeste mennesker.