Tvister om internasjonale domenenavn

Av: Advokat/partner Mathias Lilleengen og advokatfullmektig Thea Aurora Sæter Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA.

Vi har vel alle opplevd å få e-post hvor vi blir tilbudt store pengesummer, bare vi oppgir kortinformasjon, bankdetaljer eller passord. Kanskje du også har fått en e-post fra det som fremstår som en kollega som trenger hjelp med et hasteoppdrag?

Domenenavn

Domenenavn er unike adresser som brukes i markedsføring og ved salg av tjenester og varer. Disse ender alltid med et toppdomene, et slags etternavn på domenet. Toppdomener kan være geografiske, som eksempelvis .no for Norge og .uk for Storbritannia eller generiske (gTLDs), som eksempelvis .com og .org.

I dag registrerer stadig flere norske selskaper domener under generiske toppdomener, særlig virksomheter som ønsker å nå et større internasjonalt marked. Ved registrering under toppdomener som .com og .org er muligheten for konflikter med andre domener eller varemerker større enn ved registrering under .no. Dette har sammenheng med at man er i et «nabolag» med flere parter fra mange forskjellige markeder, og det er større muligheter for at flere parter kan ha legitime interesser i det samme navnet.

Utspekulerte domenehaier

Flere «domenehaier» har sett at misbruk av domenenavn kan være et middel for å oppnå økonomisk vinning. Domenehaier registrerer domenenavn som ligner på andres navn, varemerker eller domenenavn i den hensikt i å kunne tjene penger på å selge det til rette innehaver, eller generere trafikk som var ment til en annen nettside.