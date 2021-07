Demokratiforkjemper dømt til fengsel

Fredag ble en demokratiforkjemper dømt til ni års fengsel i Hong Kong, melder CNBC. Det er den første dommen under den nye nasjonale sikkerhetsloven, innført av de Beijing-vennlige myndighetene.

Tong Ying-kit ble dømt for å ha oppildnet til løsrivelse og terrorisme. Under en demonstrasjon den 1. juli 2020 kjørte han en motorsykkel inn i en gruppe politimenn, mens han veivet et banner med slagordet «Frigjør Hong Kong, vår tids revolusjon».

Kommunistpartiet, som har et godt grep om makten, innførte sikkerhetsloven i den tidligere britiske kolonien i fjor, etter at det brøt ut protester og opptøyer mot myndighetene i 2019.