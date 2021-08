Innskjerping av skatteamnesti

I det sistnevnte tilfellet kan skattyter misbruke systemet om skatteamnesti. Skattyter kan «frivillig» foreta egenendring hvis han merker at risikoen for å bli oppdaget øker.

Endrer bevisreglene

Skattedirektoratet foreslår tre viktige endringer i gjeldende regler som samlet vil innebære en innskjerping av skatteamnestiet. Det blir derfor færre som vil bli omfattet av skatteamnestiet dersom forslaget blir vedtatt.

Ved ileggelse av tilleggsskatt er det skattemyndighetene som har bevisbyrden. Dette innebærer at skattemyndighetene må føre bevis for at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt. Dette innebærer også at skattemyndighetene må føre tilstrekkelig bevis for at vilkårene for frivillig retting ikke er oppfylt. Her er bevistemaet av subjektiv art. For at reglene om frivillig retting ikke skal gjelde, må derfor skattemyndighetene føre bevis for at skatteyters kunnskap om kontrolltiltak var motiverende for rettingen.

Etter gjeldende regler skal skattemyndighetene i utgangspunktet legge til grunn det faktum som er mest sannsynlig. Ved ileggelse av tilleggsskatt gjelder det imidlertid et skjerpet beviskrav som innebærer at tvil om lovens vilkår er oppfylt i større grad skal komme skattyter til gode.

Kombinasjonen av bevisbyrdereglene og et skjerpet beviskrav, gjør det utfordrende for skattemyndighetene å tilbakevise en påstand om at rettingen var frivillig.

Skattedirektoratet foreslår å senke beviskravet i saker om frivillig retting. Dersom skattyter påstår at det foreligger en frivillig retting skal det være tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt for at rettingen ikke var frivillig. Det foreslås også at det skal gjøres en objektiv vurdering hvilket innebærer at det ikke er avgjørende å bevise hva den skattepliktige faktisk visste og tenkte, men hva en normal aktsom person i samme situasjon ville visst og tenkt.

Reduksjon av antall år som kan rettes

I dag er fristen for endring ved frivillig retting 10 år. Skattedirektoratet ønsker å stramme inn adgangen for å rette frivillig, men direktoratet har foreløpig ikke konkludert med om det skal gjelde en 3 års frist eller en 5 års frist.

3-årsfristen er sammenfallende med skatteyters adgang til å foreta egenretting. Hvis skattyter ser at det er en feil med skattefastsettelsen 3 år tilbake, kan den skattepliktige levere inn skattemeldingen på nytt med korrekt informasjon. Da vil skattefastsettelsen korrigeres og siden rettingen forutsetningsvis var frivillig kan det ikke ilegges tilleggsskatt.

5 års fristen er koblet opp til skattemyndighetenes adgang til å endre tidligere fastsettelser. Skattemyndighetene har hjemmel til å ta opp fastsettelser 5 år tilbake uavhengig av skatteyters forhold, herunder skatteyters skyld. Hvis vilkårene for såkalt skjerpet tilleggsskatt er oppfylt, kan skattemyndighetene gå 10 år tilbake. Dette gjelder de tilfeller hvor skattyter har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Den foreslått innstramningen av skatteamnestiet i tid, kan føre til at færre vil endre tidligere fastsettelser. Hvis skattyter for eksempel ser at en formuespost de siste 8 årene ikke er oppgitt og skattyter vet at dette skulle vært oppgitt, er han i utgangspunktet i posisjon til å få tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt. Hvis han kun kan rette 3 eller 5 av de siste årene frivillig uten å risikere tilleggsskatt, er det mulig korrigeringen ikke vil bli foretatt overhodet. Dette er selvsagt ikke ønskelig. Skattedirektoratet åpner i slike tilfeller opp for et system med en strafferabatt for den perioden som ikke er omfattet av skatteamnestiet. Hvor stor rabatten skal være er ikke drøftet i særlig grad.

Innføring av ny fritaksregel

Skattedirektoratet foreslår å innføre en ny selvstendig bestemmelse om skatteamnesti som er løsrevet fra reglene om frivillig retting. Forslaget innebærer at det ikke skal ilegges tilleggsskatt når skattepliktig selv retter en uriktig egenfastsetting i de tilfeller skattemyndighetene gjennom en lovbestemt og formalisert kunngjøring har informert om et nærmere bestemt kontrollområde. I slike tilfeller kan den skattepliktig innenfor en nærmere angitt frist, for eksempel 3 måneder rette feilen uten å risikere tilleggsskatt.

Et eksempel som er angitt forslaget er når skattemyndighetene mottar opplysninger fra utenlandske myndigheter som gjelder 60 000 – 70 000 skattepliktige. Opplysningene gir skattemyndighetene mulighet til å kontrollere egenfastsettingen til de skattepliktige. Her kan en generell informasjon til hele gruppen med mulighet til å foreta egenretting innenfor en bestemt frist gi skattyter et incitament til selv å kontrollere og korrigere innenfor fristen. Etter at fristen er ute kan skattemyndighetene gjennomføre kontrolltiltak mot de som ikke har korrigert. Noe av tanken bak dette er å få mer korrekt skattefastsetting, effektivisere ressursbruken og bedre samarbeids- og lojalitetsforholdet med skattyter.

Aldri for sent å snu?

Forslaget om å stramme inn tidsrommet og bevisreglene vil innebære en innskjerping av dagens praksis. I praksis ser man ofte at skattyter har gjort en følgefeil over en lengre tidsperiode. Når slike feil avdekkes, bør det være et vidt spillerom for å korrigere tilbake i tid.

En innstramming av amnestireglene til kun å gjelde i 3 år, er strengt. Det bør være samsvar mellom skattemyndighetenes adgang til å korrigere uavhengig av skyld og amnestireglene. Da vil skattytere som for eksempel har misforstått skattereglene i større grad få en mulighet til å korrigere følgefeil uten å risikere sanksjoner.

Forslaget om lemping på beviskrav har en side mot menneskerettighetskonvensjonen som ikke er særlig drøftet i forslaget. Vi får avvente å se om dette blir fulgt opp.

Artikkelen er skrevet avadvokat/partner Rune Andersen,Bing Hodneland advokatselskap DA.