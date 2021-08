Uvanlig mange robotgressklippere stjålet

I sommer har forsikringsselskapet If alene fått tyverimelding om 25-30 robotgressklippere som er stjålet fra hager og uteområder. Det er uvisst om kriminelle smugler gressklippere ut av landet.

Det skriver If i en pressemelding søndag morgen, som melder at forsikringsselskapet aldri har fått inn så mange meldinger om tyverier av selvgående gressklippere.

«Vi klør oss litt i hodet over at det har blitt et hopp de siste fem-seks ukene,» sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i meldingen.

Den dyreste robotgressklipperen som er tatt, hadde en nypris på nærmere 30.000 kroner, opplyser kommunikasjonssjefen.

Ladestasjonen står igjen

If vet ikke om det er mobile vinningskriminelle fra utlandet eller lokale kjenninger av politiet som står bak tyveriene. Meldinger om stjålne gressklippere er spredt over hele landet, og de har kommet fra både byer, tettsteder og mer landlige omgivelser.

«Vi synes for øvrig at det er merkelig at ladestasjonen til gressklipperen ikke blir stjålet samtidig. Ved alle tyveriene har dokkingen stått igjen. Derfor spekulerer vi på om robotgressklipperne blir slaktet og demontert, slik at det er mulig å hente ut reservedeler,» sier Clementz.