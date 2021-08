Zoom skal ifølge Bloomberg ha inngått et forslag for forlik, etter at selskapet ble saksøkt for dårlig personvern og sikkerhet.

Søksmålet går ut på at Zoom Video Communications skal ha villedet forbrukere om krypteringssikkerhet, delt ulovlig data om forbrukere med Facebook, og ikke gjort nok for å unngå at private Zoom-møter blir forstyrret av hackingangrep kjent som «zoombombings».

750 millioner

Forliket går ut på at Zoom skal betale inntil 25 dollar til betalende Zoom -abonnenter som dekkes av gruppesøksmålsforhandlingene, og inntil 15 dollar til personer som ikke har mulighet til å sende inn et betalt abonnementskrav.

Totalt må Zoom betale om lag 85 millioner dollar, tilsvarende omtrent 750 millioner kroner.

Det kreves også at Zoom forbedrer sin personvernpraksis.

Forliket krever godkjenning fra den amerikanske distriktsdommeren Lucy Koh i San Jose, California, skriver Bloomberg