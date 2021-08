Ny parkeringsnorm uten minimumskrav til parkering

Den midlertidig parkeringsnormen er ment å gjelde «i påvente av nye reviderte parkeringsnormer».

Formål med ny parkeringsnorm

Formålet med den nye parkeringsnormen er å redusere trafikk og tilrettelegge for økt bruk av sykkel/elbil. Det er ønskelig å vedta en ny parkeringsnorm i tråd med Oslos klimamål og mål om trafikkreduksjon, hvor minstenormen for bilparkering i bolig- og næringsprosjekter fjernes, maksnormen strammes inn, og normen skal stedstilpasses. Alle nye parkeringsplasser skal være ladeklare, og det skal stilles krav om parkering for sykler.

Fjerner minimumskrav – innfører maksnorm

Forslaget innebærer at minimumskravet for bilparkering fjernes helt. Etter dette gjelder kun en maksnorm. Minimumskravet er fjernet helt, uavhengig av lokalisering eller geografisk plassering.

Fjerning av minstekrav til parkeringsplasser vil gi utbyggerne større muligheter til selv å vurdere hvorvidt det er økonomi i salg av parkeringsplasser. Det er imidlertid innført en maksnorm, også for småhusbebyggelse.

For småhus vil det oppstilles følgende maksnorm for de forskjellige områdene:

i. Sentrum – én egen parkering og én felles parkering per enhet.

ii. Tett by – to egne parkeringsplasser og 1,5 felles.

iii. Åpen by – vil det tillates to egne parkeringsplasser og to felles.

Hva gjelder boligkomplekser – er maksnormen i forslaget følgende:

i. Sentrum – 0.5 parkeringsplasser per 100 m2 BRA

ii. Tett by – 0.7 parkeringsplasser per 100 m2 BRA

iii. Åpen by – 0.9 parkeringsplasser per 100 m2 BRA

Inndelingen i områdene «sentrum», «tett by» og «åpen by» er begrunnet i at ulike områder i byen har ulik dekning av kollektivtransport.

I sentrumsområder settes for øvrig maksnormen for antall parkeringsplasser helt ned til 0 for både kultur, industri, lager, hotell/overnatting og undervisning. For handel og kontor i sentrumsområder er det foreslått en maksnorm på 0,1 biloppstillingsplasser per 100 kvadratmeter BRA.

Krav om ladepunkter

Forslaget innebærer en økning av minimumskravet til ladeopplegg for elbiler fra 20 % til minst 50% av parkeringsplassene, samt tilrettelagt for senere etablering av ladepunkt på samtlige parkeringsplasser. Dette gjelder for parkeringsplasser knyttet til alle formål, inkludert småhusbebyggelse.

Anledning til å søke dispensasjon

Parkeringsnormene inntatt i reguleringsplanen er ikke absolutte, og det er mulig å få dispensasjon fra krav oppstilt i reguleringsplanene i henhold til kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

Terskelen for dispensasjon er imidlertid generelt høy. Det forutsetter for det første at hensynene bak reguleringsplanen eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. For det andre at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Basert på parkeringsnormens klare formål om å begrense trafikken i Oslo kommune, vil det nok være liten adgang for dispensasjon med mindre det er sterke hensyn for å avvike parkeringsnormens utgangspunkt.

Krav om parkeringsplasser for bevegelseshemmede

I dag har Oslo kommune ingen særskilt parkeringsnorm hva gjelder krav til HC-plasser. Kravet følger derfor av minstekravene til universell utforming etter plan- og bygningsloven § 29-3, som tilsier at det skal være tilstrekkelig mange plasser – minst én. Kravet gjelder kun for bygninger med krav til heis, og er derfor ikke relevant for småhusbebyggelse.

Det vil heller ikke oppstilles noe krav om HC-parkering ved småhus etter den nye parkeringsnormen. Hva gjelder boligkomplekser på mer enn fire enheter, oppstilles det minimumskrav for antall bilparkeringsplasser for forflytningshemmede.

Sykkelparkering

Den nye parkeringsnormen vil oppstille et strengere krav til antall sykkelparkeringer for alle boligformål. Hva gjelder småhus oppstilles det en minimumsnorm på fire sykkelparkeringer per boenhet.

Krav til sambruk

Den nye parkeringsnormen oppstiller også nye krav til sambruk av parkeringsplasser. I boligprosjekter med over 100 enheter, eller der hvor det bygges mer enn én parkeringsplass for forflytningshemmede, skal det settes av minimum én ordinær parkeringsplass til bildeling.

Betydning for vedtatte planer

Forslaget vil få betydning for allerede vedtatte reguleringsplaner, dersom det i planene er vist til «gjeldende parkeringsnorm». Forslaget vil imidlertid ikke få betydning der reguleringsplanen konkret angir parkeringsdekning eller viser spesifikt til krav i eldre normer. Det forventes at forslaget blir vedtatt i løpet av høsten 2021.

De som vurderer byggeprosjekter i dag, står derfor overfor handlingsalternativene om å la søknadene bli behandlet etter den midlertidige parkeringsnormen fra 2017, eller vente på at parkeringsnormen blir vedtatt slik at søknadene kan behandles etter eventuelle nye regler.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA.