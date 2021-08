Røkkes Aker Biomarine får bot: –Vi har gjort flere feil

Kjell Inge Røkkes Aker Biomarine får en bot av Oslo Børs for brudd på forpliktelsen til å offentliggjøre innsideinformasjon, og for brudd på opplysningsplikten til Oslo Børs, melder Oslo Børs.

Overtredelsesgebyret er satt til 500.000 kroner.

– Denne saken har vært dårlig håndtert av Aker BioMarine. Vi har gjort flere feil, gjort dyrekjøpte erfaringer og tatt lærdom av dem, kommenterer finansdirektør Katrine Klaveness.

Aker BioMarine offentliggjorde den 24. november 2020 lansering av Lysoveta som et nytt virksomhetsområde for selskapet. Oslo Børs mener ifølge børsmeldingen at dette utgjorde innsideinformasjon senest på kvelden den 19. november 2020, og at informasjonsplikten oppsto på samme tidspunkt.

– Gitt de kriteriene som legges til grunn i reglementet ved Oslo Børs besluttet vi å kategorisere meldingen som «ikke-meldepliktig pressemelding». Vi handlet ut fra dette i den videre håndteringen av saken, forklarer Klaveness.

Hun sier videre at en senere gjennomgang av saken har vist at det skjedde feil i saksbehandlingen, kommunikasjonen og håndteringen av saken.

– Den etterfølgende kommunikasjon til Oslo Børs og mediene om denne saken ble dermed også feil. Selv om vi gjorde vårt beste for å fatte en forsvarlig vurdering ser vi at feilen ligger på vår side, og at vår håndtering ikke har vært god nok.

Brutt opplysningsplikt

«Videre har Aker BioMarine brutt opplysningsplikten til Oslo Børs ved å ikke gi børsen opplysninger om enkelte forhold i forbindelse med børsens forespørsler i sakens anledning,» skriver Oslo Børs.

– Vi erkjenner at vi burde ha bedt om mer tid for å svare mer utfyllende på spørsmålene fra Oslo Børs, sier Klaveness, og konkluderer med at Aker BioMarine godtar overtredelsesgebyrene for brudd på håndtering av informasjon og for brudd på opplysningsplikten.

«For vesentlig brudd på plikten til å offentliggjøre innsideinformasjon til markedet etter Løpende forpliktelser punkt 3.1.1 (1), ilegges Aker BioMarine ASA et overtredelsesgebyr på NOK 350.000, jf. Løpende forpliktelser punkt 12.3 (2) og (3). For vesentlig brudd på opplysningsplikten til Oslo Børs etter Løpende forpliktelser punkt 2.5 (4), ilegges Aker BioMarine ASA et overtredelsesgebyr på NOK 150 000, jf. Løpende forpliktelser punkt 12.3 (2) og (3),» heter det i meldingen.