Endúr opplyser at pr. 30. juni 2021 overholdt selskapet et lånevilkår i et obligasjonslån.

Det fremgår av en melding tirsdag, skriver TDN Direkt.

I samsvar med vilkårene i obligasjonene har selskapet 20 virkedager til å utbedre dette, og Endúr opplyser at de er i ferd med å engasjere rådgivere for å bistå selskapet med situasjonen.