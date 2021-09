– MILEPÆL: Knut-Magnar Aanestad, norgessjef i Maigon, mener det en gjennombrudd for norsk legaltech at Nordic Semiconductor nå satser på deres kunstig intelligens-verktøy. Her flankert av Nordic Semiconductors advokater Marianne Frydenlund og Christian Werner Skovly. Foto: Iván Kverme