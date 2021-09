Kunde «e-poster» via nettskjema – en felle?

Svært mange store (og etter hvert en del mindre) bedrifter i forbrukermarkedet har etablert egne kommunikasjonskanaler for chatting eller bruk av såkalte nettskjemaer. På disse bedriftenes nettside finner du sjelden eller aldri noen e-postadresse, bare en angivelse av hvordan du skal kommunisere via telefon til kundeservice (med uendelig ventetid), chat eller du kan trykke deg videre til et nettskjema (som ofte er kalt «Send e-post»).

Felles for disse er at det bare er bedriften som har din melding; du får som regel ikke noen kopi eller bekreftelse. Og konsekvensen, med mindre du har tatt et bilde eller på annen måte lagret skjermbildet, er at du får vanskeligheter med å kunne bevise at du har reklamert i tide, dersom bedriften finner det mest hensiktsmessig å benekte at en reklamasjon er sendt av deg.

Også offentlige etater benytter seg av slike meldingssystemer/nettskjemaer uten at det blir igjen en kopi hos deg. En venn sendte en rekke meldinger til Bymiljøetaten i Oslo kommune om farlige parkeringsforhold i nabolaget og anmodning om å komme og bøtlegge pga. brudd på avstandskravet etter veitrafikkloven. Intet svar fra Bymiljøetaten (og heller ingen bøtlegging).

Min venn hadde ingen mulighet for å kunne dokumentere egen «e-post» i ettertid. Først da han sendte brev/e-post utenom den anbefalte elektroniske varslingskanalen, fikk han for første gang svar. Da ble vel brevet postjournalført, og noen i etaten må ha skjønt at min venn syntes det var på tide å kunne dokumentere sine henvendelser, dersom det skulle skje en fotgjengerulykke på stedet for den farlige parkeringen.

Riktig jus

I artikkelens overskrift er det spurt om bruk av annen meldingskanal enn ordinær e-post er en felle for forbrukeren. Norsk rett premierer ikke at den sterke part legger ut noen felle. Når det er leverandøren selv som har lagt opp til et meldingssystem der forbrukeren ikke beholder kopi av egen sendt melding, vil den rettslige konsekvens være at det stilles svært små beviskrav til den forbruker som hevder å ha sendt en melding med det innhold forbrukeren påstår. Dette kommer til uttrykk blant annet i Forbrukerkjøpsloven § 4.

Bestemmelsen legger risikoen over på mottaker i eksempelvis reklamasjonstilfellene etter loven. Tankegangen bak er at det er urimelig å legge risikoen for feil på avsender som er pålagt å gi melding for å oppfylle en plikt eller for å avverge et tap, hvis meldingen er forsvarlig sendt. Det vil kunne være urimelig om en forbruker skulle risikere rettstap for å ha fulgt leverandørens rutine for varsling/melding gjennom et nettskjema.

Leverandørens monopolisering av arkivet for slike meldinger har betydning for beviskravet for forbrukerens påstand om at meldingen er sendt. Beviskravet vil i slike tilfeller være lavt overfor forbrukeren.

Når en leverandør i forbrukermarkedet hevder at nettskjemaene gir «gode kundeopplevelser», må leverandøren også finne seg i at det ved bevistvil er forbrukeren som blir trodd i forliksrådet og domstolene lenger opp i rettssystemet. Det er jo også slik at det er en smal smak for leverandøren å utstyre nettskjemaene med en automatisk bekreftelsesfunksjon på nettsiden som kunden oppfordres til å lagre eller skrive ut, eller ved at det sendes en melding til kundens e-postadresse.

Når det er sagt, ved en tvist hvor avsender må vise at en melding er forsvarlig sendt, vil hun ved bruk av nettskjema alltid være tjent med å ha et datert bilde/skjermbilde som rydder all tvil av veien.

Artikkelen er skrevet av advokat (H) /partner Per P. Hodneland, Bing Hodneland advokatselskap Bing Hodneland advokatselskap DA.