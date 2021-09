Trond Mohn er frifunnet fra erstatningskrav

Hordaland tingrett frifinner Trond Mohn i saken om erstatningskrav til Tor Johannessen.

Den tidligere finansdirektøren Tor Johannessen i Frank Mohn AS mente at milliardær Trond Mohn hadde svertet ham, slik at han ikke fikk flere toppjobber.

Det er retten uenig i, og idømmer i stedet Johannessen å betale sakens omkostninger for Mohn på 480.000 kroner.

Grunnlaget for konflikten mellom partene stammer fra begynnelsen av 90-tallet, da Johannessen var finansdirektør i konsernet.

Det var Bergensavisen og DN som meldte om saken først.

Ingen bevis

Retten mener at det ikke finnes bevis for at Mohn opptrådte slik Johannessen hevder, og at det ikke foreligger et ansvarsgrunnlag.

Johannessen fremmet to krav, det første kravet er for tapt arbeidsinntekt etter det han påstår er en svertekampanje utført av Mohn i finansmiljøet, og det andre for det han hevdet var et påtvunget salg av aksjer i Frank Mohn AS tilbake til Trond Mohn.

I juni ble det avholdt et rettsmøte, hvor dommer i saken mente ingen del av kravet kunne føre frem, og det ble dermed avsagt dom på bakgrunn av forenklet domsbehandling.