Tannlege må tilbakebetale millionbeløp

Tannlegen skal, ifølge Helfo, urettmessig ha krevd refusjon fra det offentlige for behandling av pasienter, og har fått et krav om å tilbakebetale i rett i overkant av 1,5 millioner kroner, samt et rentetillegg på 10 prosent.

I tillegg er tannlegen fratatt retten til å praktisere for trygdens regning i fire år etter å ha krevd refusjoner det ikke var dekning for, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Saken er også meldt inn til Statens helsetilsyn.

Avviser overlegg

Tannlegen har erkjent at det er gjort feil, men erkjenner ikke at refusjonssystemet er utnyttet med overlegg.

– Min klient har ønsket å tilby den beste behandlingen. I ettertid har tannlegen forstått at noen av behandlingene som er valgt har vært for kostbare og omfattende i henhold til regelverket, sier tannlegens advokat, Ida Helene Braastad Balke til GD.

Balke påpeker at alle behandlingene som har vært utført er reelle, og at det opprinnelige kravet fra Helfo på 1,5 millioner er noe redusert.

Vedtaket om å frata refusjonsretten blir ikke anket, ifølge GD.

Grovt uaktsom

Perioden der det er funnet urettmessige krav strekker seg fra 2016 til 2018, og Helfo karakteriserer noen av forholdene som grovt uaktsomme. De mener også at enkelte av forholdene er gjort med overlegg.

Tannlegen avviser at vedkommende har handlet forsettelig, og har vist til spesielle forhold som har gjort situasjonen krevende.

Statens helsetilsyn skal gjøre en vurdering på om det skal komme ytterligere reaksjoner mot tannlegen, som ikke har hatt tilsynssaker mot seg tidligere, skriver GD.