I 2015 innrømmet det tyske bilkonsernet Volkswagen å ha jukset med dieselmotorer på flere tusen biler, som utløste en av de største krisene i bilhistorien, kalt «dieselgate».

Utslippsjukset har kostet Volkswagen mer enn 32 milliarder euro, cirka 325 milliarder kroner, i ettermontering, bøter og saksomkostninger.

Så sent som i mars i år ble det klart at bilprodusenten krevde erstatning fra tidligere toppsjef Martin Winterkorn og tidligere Audi-sjef Rupert Stadler, som følge av jukset. I starten av juni hadde Volkswagen kommet til enighet med flere tidligere toppledere, inkludert Winterkorn, og det ble klart at de skulle betale 288 millioner euro, cirka 2,9 milliarder kroner, til bilkjempen.

Forliket kom samme dag som det ble kjent at Winterkorn ble siktet av tyske påtalemyndigheter for å ha avgitt falskt forklaring ovenfor det tyske parlamentet, da han sa at han ikke var klar over bilprodusentens utslippsjuks før det ble offentlig kjent.

Rettssak i gang

Ettervirkningene av skandalen har dratt ut i mange år og torsdag møtte fire tidligere ansatte i Volkswagen i retten siktet for svindel i forbindelse med den ulovlige programvaren som ble brukt til å jukse med utslippstestene.

Rettssaken, som ble holdt i byen Braunschweig, nær Volkswagens hovedkvarter i Wolfsburg, startet uten tidligere adm. direktør Martin Winterkorn. Hans separate rettssak vil finne sted på et senere tidspunkt.

De fire ansatte skal ha vært klar over den ulovlige programvaren, men tok ikke tak i problemet, og forsøkte heller å maksimere profitten for bilprodusenten, som igjen påvirket prestasjonsbonusene positivt, mente aktor.

De tiltalte hevder enten at de ikke visste om manipulasjonen, eller at de hadde informert sine overordnede, ifølge rettskilder Reuters har vært i kontakt med.