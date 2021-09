Presset ble for stort: Ropstad går av som KrF-leder og statsråd

– Det rette for partiet nå og for meg er at en annen tar over stafettpinnen som partileder. Jeg vil fratre ledervervet så snart partiet er klar til å velge ny leder, sier han.

Partiledelsen ble fredag kveld orientert om beslutningen.

På spørsmål om hvordan han har det nå, sier Ropstad:

– Det er jo vemodig.

Uklar prosess videre

Hvordan prosessen i KrF blir videre, er uklart. Det er foreløpig ikke innkalt til ekstraordinært sentralstyremøte, men fredag neste uke skal landsstyret ha ordinært møte.

Ifølge KrF-veteran Einar Steensnæs er det bare to personer som kan være aktuelle til ledervervet: nestlederne Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein, som begge er valgt inn på Stortinget. Både sittende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik deler oppfatningen.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som sto på motsatt side av Ropstad i partiets såkalte retningsvalg i 2018, sier at han respekterer det valget Rostad har tatt.

– Han har vurdert hva som er best for KrF og sine nærmeste. Kjell Ingolf og familien har opplevd veldig vanskelige dager med et enormt press, sier Hareide til NTB.

I stormen

Ropstad har stått i stormen den siste tiden etter at det først ble kjent at han i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene og dermed fikk gratis pendlerbolig, trass i at familien eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

Fredag ble det kjent at han også har feilinformert Statsministerens kontor (SMK) etter at han rykket opp som statsråd, og sagt at han betaler utgifter til foreldrene i Agder, noe han har innrømmet ikke å ha gjort.

Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten.

Ikke snyte på skatten

Ropstad avviser at han har prøvd å snyte på skatten og sier at bakgrunnen for saken er at han fikk han opplyst av SMK at faste utgifter ikke var avgjørende for om pendlerboligen var skattepliktig eller ikke.

– Men dette er mitt ansvar, understreker han.

– Tror du situasjonen framstår ekstra ille fordi du er leder av nettopp KrF?

– Det kan være, sier Ropstad, som sier han er i dialog med Skatteetaten for å betale tilbake det han skylder. Men han ønsket lørdag ikke å svare på om dialogen startet før eller etter Aftenpostens avsløringer.

Det er uklart om Ropstad har brutt loven, men Økokrim har tatt kontakt med Skatteetaten for å undersøke saken nærmere.