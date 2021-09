Tyske klimaaktivister har gått til søksmål mot bilprodusentene BMW og Daimler fordi de ikke ønsker å stramme inn utslippsmålene. Søksmålet kommer fra Deutsche Umwelthilfe (DUH), en miljø- og forbrukerbeskyttelsesforening som er støttet av offentlige og private prosjekttilskudd.

Søksmålet kommer i kjølvannet av at Tysklands øverste domstol i mai i fjor bestemte at landets klimalov ikke gjorde nok for å beskytte fremtidige generasjoner. De satte skjerpede utslippsmål for store sektorer i økonomien og økte utslippsmålet i 2030 til 65 prosent, fra tidligere 55, målt mot 1990-nivåer. Det ble også bestemt at Tyskland skulle bli karbonnøytralt innen 2045.

Domstolen har også argumentert for at dagens generasjon må strekke seg enda lengre for å forhindre at klimakrisen blir verre.

Disse to punktene er bakgrunnen for at aktivistene går til sak. Først og fremst mener aktivistene at, på grunn av de lovlige bestemmelsene, er selskapene direkte ansvarlige for effekten utslippene deres har på befolkningen. I tillegg må selskapene kunne bevise i retten at kuttiltakene de gjør er solide nok og faktisk kan gjennomføres.

De samme punktene har også ført til at miljøgrupper i Nederland nylig vant en sak mot Shell for ikke å gjøre nok for å kutte utslippene.

BMW og Daimler

Både BMW og Daimler er nå i skuddfeltet til miljøaktivistene, til tross for at begge bilprodusentene har satt mål for å kutte utslippene.