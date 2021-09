Hvem eier parkeringskjelleren i boligsameiet?

Det varierer i hvilken grad utbyggere før overtakelse har utarbeidet et sett med vedtekter for det kommende parkeringssameiet hvor det legges opp til valg av eget styre og innkreving av kostnader til drift av parkeringskjelleren.

Selv om et parkeringssameie ikke er organisert på den måten, men driftes som om det var boligsameiets fellesareal, endrer ikke det parkeringskjellerens status som en egen næringsseksjon.

Fordeling av kostnader

I de tilfeller hvor enkelte i boligsameiet ikke har kjøpt parkeringsplass, og dermed heller ikke er sameiere i parkeringsseksjonen, kan det gi et uheldig utslag for disse dersom parkeringskjelleren driftes av boligsameiet og kostnader dekkes med fellesskapets midler. Dette kan imidlertid ordnes ved at parkeringssameiet organiserer seg og tar over driften av parkeringsseksjonen.

Søksmålskompetanse

En praktisk problemstilling er spørsmålet om hvem som er rette kravshaver dersom det avdekkes mangler ved parkeringskjelleren – eksempelvis at flere av parkeringsplassene er så smale at de ikke oppfyller funksjonskravet i Byggteknisk forskrift.

For mange vil det være naturlig å tenke at det er boligsameiets styre som må reklamere overfor utbygger og eventuelt forfølge et krav knyttet til seksjonseiernes parkeringsplasser. Dette vil nok særlig være oppfatningen dersom det er mangler ved en vesentlig andel av parkeringsplassene.

I henhold til eierseksjonsloven har styret kompetanse til å ta ut søksmål overfor utbygger i forbindelse med mangler ved fellesareal. En parkeringskjeller som er skilt ut som en egen seksjon er imidlertid ikke et fellesareal og boligsameiets styre har dermed ikke anledning til å forfølge et krav knyttet til mangler ved denne. I henhold til eierseksjonslovens ordlyd er det dermed eierne av parkeringsseksjonen som må forfølge et slikt krav.

Ettersom en parkeringskjeller har en svært sentral funksjon i boligsameiet, kan nok en slik begrensning i styrets søksmålskompetanse oppfattes som en lite hensiktsmessig regel. Da styret ble gitt en lovfestet kompetanse til å reise søksmål overfor utbygger knyttet til mangler ved fellesareal, hadde lovgiver trolig ikke for øye at mange parkeringskjellere seksjoneres som egne seksjoner. Det er derfor ikke utenkelig at domstolene – dersom problemstillingen kom på spissen – ville akseptert at boligsameiets styre reiste søksmål mot utbygger på bakgrunn av mangler ved en parkeringskjeller, til tross for at den var skilt ut som en egen næringsseksjon.

Organiseringen av driften

Hvordan driften av parkeringskjelleren er organisert vil nok kunne være avgjørende i den forbindelse. Er det et eget parkeringsstyre som står for driften, og det føres et eget regnskap for parkeringskjelleren hvor det kun er de med parkeringsplass som er med og dekker kostnadene, vil det kunne tale for at boligsameiets styre er avskåret fra å reise søksmål på vegne av parkeringsseksjonen. Men desto mer sammenblandet driften av parkeringsseksjonen er med boligsameiets fellesareal, vil det kunne trekke i retning av at styrets søksmålskompetanse etter eierseksjonsloven også omfatter krav knyttet til parkeringskjelleren.

Dersom man vurderer å gjøre gjeldende mangelskrav overfor utbygger knyttet til parkeringsplasser i et boligsameie, bør det avklares hvilken status parkeringsplassene har i de tinglyste seksjoneringstegningene. Videre bør det på bakgrunn av denne statusen foretas en grundig vurdering av hvem som skal fremme og forfølge mangelskravet overfor utbygger.

Artikkelen er skrevet av senioradvokat Henrik Wergeland Waale, Bing Hodneland advokatselskap DA.