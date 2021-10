Mikrohus – forslag til regelendringer

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har derfor – på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – sendt høringsforslag om endringer i TEK17 og SAK10.

Enklere byggeregler

For å fremme mikrohus som boform, er det foreslått å forenkle reglene for oppføring av mikrohus til boligformål. Forenklingene skal bidra til at det kan oppføres flere og mer fleksible mikrohus tilpasset målgruppen. Forslaget tilrettelegger for en enklere og mer effektiv byggeprosess, samtidig som grunnleggende krav til sikkerhet opprettholdes for denne type mikrohus.

Det er blant annet foreslått at oppføring av mikrohus ikke krever bruk av ansvarlige foretak. Videre foreslås å unnta mikrohus fra kravet om uavhengig kontroll. Begge disse endringene vil gi økonomiske besparelser og åpne for større egeninnsats i byggeprosessen.

Boligformål

Forslaget til endringer er først og fremst knyttet opp mot mikrohus til boligformål. Dette innebærer at oppføring av mikrohus til annen bruk enn boligformål, for eksempel hobbyvirksomhet, næringsvirksomhet eller lager, ikke omfattes av forslaget og således må forholde seg til gjeldende regler.

Forslaget er avgrenset til mikrohus som innehar alle hovedfunksjoner for bolig, det vil si stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Mikrohus som kun inneholder enkelte funksjoner, for eksempel våtrom eller oppholdsrom, omfattes derfor heller ikke av forslaget.

Det presiseres også at forslaget til enklere regler kun gjelder frittliggende mikrohus til boligformål og ikke hus som oppføres i kjede eller rekke. Mikrohus som på ulike måter er fysisk knyttet til hverandre, vil innebære andre og mer komplekse byggetekniske utfordringer og skal behandles etter de ordinære byggeregler.

Husbåter

Forslaget gjelder ikke husbåter eller andre fartøy som er tatt ut av alminnelig drift, og brukes til beboelse. Disse tiltakene byr på andre utfordringer enn mikrohus på land.

Fritidsbolig

Ettersom forslaget kun omfatter mikrohus til boligformål, faller oppføring av mikrohus til bruk som fritidsbolig utenfor forslaget.

Det bemerkes imidlertid at et mikrohus etter forslaget også vil oppfylle de byggetekniske kravene som stilles til en fritidsbolig av tilsvarende størrelse. Et mikrohus som skal benyttes som helårsbolig, skal derfor som et minimum oppfylle de samme kravene som en fritidsbolig med én boenhet.

Campingvogn

Campingvogn er ikke omfattet av forslaget. Dette gjelder uavhengig av hvor campingvognen plasseres eller om den bygges om. Campingvogn vurderes som tilhenger til bil og reguleres av vegtrafikkloven med forskrifter. Ombygging av campingvogn skal også følge vegtrafikklovens regelverk. Campingvogner som brukes til fritidsformål vil uansett ikke inngå i forslaget siden forslaget kun gjelder mikrohus som alternativ boform.

Arealplaner

Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor det tillates å oppføre og plassere mikrohus.

Det er derfor verdt å merke seg at arealplaner kan medføre en vesentlig hindring for oppføring og plassering av mikrohus. Det er ikke foreslått endringer i dette.

Krav til sikkerhet

Grunnleggende krav til sikkerhet må også gjelde for mikrohus til boligformål, på lik linje med andre boligbygninger. Det innebærer at reglene om sikkerhet mot naturpåkjenninger, konstruksjonssikkerhet og sikkerhet ved brann fortsatt skal gjelde for mikrohus.

Krav som er viktige for å sikre et godt inneklima og forhindre helseskader gjelder også for mikrohusene.

Andre kvaliteter

De som ønsker å bo i et mikrohus vil normalt akseptere andre kvaliteter enn de som forventes i vanlige boliger. Og det er derfor gode grunner til å gjøre helt eller delvis unntak for enkelte kravsområder.

Diskrimineringsutfordringer

I forslaget er det lagt opp til at det for mikrohus gis unntak for krav om tilgjengelighet, slik at det ikke stilles krav om at boligen kan benyttes av personer i rullestol. Dette innebærer noen diskrimineringsutfordringer, men ettersom mikrohus også i fremtiden forventes å utgjøre en svært liten andel av boligmassen, anses dette å være et større prinsipielt spørsmål enn et praktisk problem.

Reelt boalternativ

Markedet for mikrohus er i dag lite, og det finnes derfor få gode tall for priser og byggekostnader. Det er derfor vanskelig å identifisere de relevante størrelsene for kostnads- og nyttevirkningene.

Forslaget til endringer vil imidlertid gjøre det enklere for de som ønsker å oppføre mikrohus til boligformål, noe som kan tilsi at boformen vil bli mer populær og et reelt boalternativ for flere. Høringsfristen for forslaget til endringer var i september, og det forventes at forslaget om forenklede regler blir vedtatt i løpet av 2022.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA.