Mange næringsdrivende har bokføringsplikt etter både første og annet ledd. Enkelte foretak kan ha regnskapsplikt uten å være skatte- eller merverdiavgiftspliktig, som for eksempel borettslag, boligsameier og stiftelser. Foreninger vil som utgangspunkt ikke være bokføringspliktig, med mindre de driver skatte- eller avgiftspliktig virksomhet og dermed har plikt til å levere skattemelding, jf. bokføringsloven § 2 annet ledd.

Opplysningsplikten gjelder altså den enkelte salgs- og kjøpstransaksjon. Det skal imidlertid ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder.

Rapporteringspliktige opplysninger på den nye meldingen er:

Salgsdokumentets nummer (fakturanummer)

Dokumentasjonsdato (fakturadato)

Navn og organisasjonsnummer på motparten

Vederlaget (plikten påhviler selger)

Vederlaget, redusert for fradragsberettiget mva (plikten påhviler kjøper)

Ev. beregnet (plikten påhviler selger) eller fradragsført (plikten påhviler kjøper) mva, spesifisert med avgiftssatser og beløp

Det er grunn til å merke seg at opplysningsplikten også omfatter salg til og kjøp fra privatpersoner, men personene skal ikke identifiseres. Import og eksport omfattes også av rapporteringsplikten.

Det foreslås imidlertid unntak for rapportering av enkelttransaksjoner ved kontante salg og kjøp som ikke kreves spesifisert i kunde- og leverandørspesifikasjonen. For selgere omfatter opplysningsplikten også annet kontantsalg, for eksempel kontantsalg registrert i kassasystem, men på aggregert nivå. Også endringer i tidligere kjøps- og salgstransaksjoner skal rapporteres.

Rapporteringen

Salgs- og kjøpsmeldingen skal bygge på data fra en utvidet kunde- og leverandørspesifikasjon. En stor andel av de bokføringspliktige fører regnskapet elektronisk og har krav til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-T). Dette tilrettelegger for at rapporteringen kan gjøres direkte fra regnskapssystemet til skattemyndighetene. Dette betyr at det kan rapporteres allerede bokførte opplysninger direkte fra den opplysningspliktiges regnskapssystem. Det skal derfor ikke være nødvendig å føre slike opplysninger på nytt.

Merverdiavgiftspliktige virksomheter skal rapportere salgs- og kjøpstransaksjoner for samme periode som de leverer mva-meldingen. Offentlig virksomhet skal rapportere opplysningene to-månedlig innenfor de fristene som gjelder for mva-meldingen. Andre opplysningspliktige skal etter forslaget rapportere opplysninger om salgs- og kjøpstransaksjoner per kalenderår.

Direktoratet skal lage en serviceløsning som gir den enkelte bokføringspliktige en oversikt over egne data. Oversikten skal gjelde både for den enkelte termin, men også historikk og sammenstilte data for flere terminer. Dette kan bl.a. brukes til avstemming.

Fordeler og ulemper

En rapporteringsplikt innebærer kostnader og binder opp ressurser i virksomhetene, og er relativt større for mindre virksomheter med lavere aktivitet og driftsinntekter.

Rapporteringsforpliktelsen vil imidlertid stimulerte til bruk av elektronisk regnskapssystem, da det antas at informasjonen skal kunne hentes ut på en effektiv måte for levering til skatteetaten. Skatteetaten har estimert at fremstilling og levering av denne meldingen elektronisk ikke vil ta mer enn ca. 5 minutter. For rapporteringspliktige som ikke benytter elektronisk regnskapssystem, antas det at rapporteringsplikten vil være langt mer tid- og ressurskrevende.

Videre er det et relevant moment at større seriøse næringsdrivende generelt er interessert i at kontraktspartnere faktisk innberetter salgs- og kjøpstransaksjoner, som sikkerhet for at de handler med en seriøs part.

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Alex Esra Jægersen, Bing Hodneland advokatselskap DA.