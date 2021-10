Kan media bruke foto fra din Facebook og firmanettside?

Rogstad saksøkte av denne grunn VG og journalisten personlig for brudd på opphavsretten til fotografiene. Tingretten frikjente de saksøkte, og lagmannsretten forkastet nå anken fra Rogstad.

Spørsmålet retten måtte vurdere var om VG kunne offentliggjøre de aktuelle fotografiene uten samtykke fra rettighetshaverne. Særlig sentralt stod om VGs bruk kunne omfattes av åndsverkloven § 36 eller § 29.

Lagmannsretten la til grunn at sakene om Rogstad ikke oppfylte kravet til «dagshending», da det var tale om et «relativt langvarig journalistisk arbeid» som varte over flere måneder før publisering. Lagmannsretten kom derimot til at bruken av bildene oppfylte kravene i sitatregelen. Gjengivelsene var ifølge lagmannsretten i samsvar med god skikk og gikk ikke lenger enn formålet betinget. Dette ble begrunnet blant annet med at de aktuelle reportasjene var i kjernen for den virksomhet media driver i kritisk undersøkende journalistikk og at fotografenes legitime interesse i å få betalt for slike bilder var av begrenset betydning.

Lagmannsretten fant at gjengivelsene var nødvendig for samfunnsdebatten ved at det sikret at «meninger og informasjon» ble brakt frem.

Ytringsfriheten som et grunnleggende hensyn

Ytringsfriheten har betydning for de fleste rettsområder, også for opphavsrettslovgivningen. Opphavsretten skal ikke begrense retten til ytrings- og informasjonsfrihet. Dette prinsippet legges også til grunn av lagmannsretten ved tolkningen av sitatregelen. I vurderingen av om et sitat er rettmessig eller ikke er nettopp kjernen i vurderingen en avveining av ytringsfriheten med opphaverens legitime interesse i å få betalt for det han eller hun har skapt.

Hva forteller egentlig dommen oss

Lagmannsretten setter terskelen for bruk av fotografier uten samtykke lavere enn hva enkelte har antatt. Noen spør seg om dommen også åpner opp for en viss bruk av bilder for å «krydre» nyhetsartikler.

Det er begrenset hvor illustrerende bildene er for selve innholdet i artiklene og bruken av særlig portrettbildene kan i en viss grad fremstå som bearbeidet dersom man sammenligner med bildene på advokatfirmaets nettside. Innholdet i artiklene er absolutt viktig for samfunnsdebatten, men dette medfører ikke at gjengivelsene av bildene automatisk også vil være innenfor sitatregelen.

Avgjørelsen er enda ikke rettskraftig, men vil likevel kunne bli påberopt for medienes bruk av bilder. Det er viktig å merke seg at retten er opptatt av at hensikten med bruken av bildene var lojal. Det lå bevisste journalistiske og redaksjonelle vurderinger bak valget og bruken av bildene. Retten understreker også at lojalitetskravet i sitatregelen ikke er et krav om positiv omtale. Et slikt krav ville sterkt begrense medias mulighet til kritisk omtale.

Retten fremhever at det journalistiske poenget bak bildebruken var å vise hvordan saksøkte selv presenterte sine medarbeidere, og samtidig rette et kritisk søkelys på selskapet «bak fasaden». Bruken av bildet av daglig leder er heller ikke i strid med kravet om lojalt sitat, idet bilen var direkte knyttet til reportasjens innhold.

Dommen åpner følgelig ikke for enhver bruk av bilder etter sitatregelen. Vårt råd er derfor ved tvil å spørre seg selv hvorfor man ønsker å gjengi et bilde. Er det for å diskutere eller illustrere en sak av stor allmenn interesse, eller for å «krydre» fremstillingen. I sistnevnte tilfelle må man fortsatt alltid klarere bildebruken med rettighetshaver.

Artikkelen er skrevet av advokat/partner Mathias Lilleengen og advokatfullmektig Thea Aurora Sæter Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA.