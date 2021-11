Slutt på hemmelighold fra mandag?

Av: Advokat/partner Rune Andersen og advokat/partner Knut Hodneland i Bing Hodneland advokatselskap DA

Mandag 1. november innføres de lenge varslede reglene om et register for reelle rettighetshavere. Nå må alle aktører som opererer i Norge registrere informasjon om alle rettighetshavere som i siste ledd sitter med mer enn en fjerdedel av stemmene. Registeret som skal samle informasjonen og gjøre dette offentlig tilgjengelig er derimot ikke på plass.

Advokat/partner Rune Andersen, Bing Hodneland advokatselskap DA Foto: Selskapet

Spørsmålet om hvem som egentlig eier et norsk selskap, et utenlandsk selskap eller en utenlandsk trust med virksomhet i Norge, er dagsaktuelt både i pressen og regjeringskontorene.

Det har vært en lang vei mot målet om et åpent og offentlig register over det som kalles for reelle rettighetshavere, og fra mandag 1. november trer de første delene av regelverket for dette i kraft.

Reglene har sin bakgrunn fra hvitvaskingsdirektivet til EU, og den norske loven om et register for reelle rettighetshavere ble vedtatt tilbake i 2019. I juni i år ble det fastsatt forskrift knyttet til en rekke av bestemmelsene i loven, med angivelse av ikrafttredelse fra 1. november. Så sent som i september kom den formelle beslutningen i Statsråd om at loven ble vedtatt satt i kraft fra 1. november.

Avklaring av reelle rettighetshavere har lenge vært en del av hverdagen for virksomheter som er underlagt plikter knyttet til tiltak mot hvitvasking – også kjent som AML-tiltak (Anti Money Laundering), og dermed også for alle selskap og andre enheter som har kundeforhold hos banker eller andre som er underlagt slike regler.

Med lov om reelle rettighetshavere pålegges nær sagt alle som driver virksomhet i Norge å innhente, registrere, vedlikeholde og oppbevare informasjon om hvem som til enhver tid er å anse som virksomhetens reelle rettighetshavere i siste ledd. Loven omfatter også en forpliktelse til å utlevere informasjonen til offentlig myndighet, samt til å innføre og oppdatere opplysningene i et offentlig register. Oversikten skal også omfatte informasjon om alle mellomliggende selskap etc, og med det dokumentere eierskapsstrukturen.

Hvem er reelle eiere

Loven definerer reelle eiere som «den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning».

Forskriften kommer inn og begrenser omfanget av registreringsplikten til de som enten «direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av eierandelen», «kan stemme for mer enn 25 prosent av stemmerettighetene» eller «kan utpeke eller avsette mer enn halvparten av […] styremedlemmer eller tilsvarende». Det er dermed kun store eiere som nå må registreres hos virksomhetene som følge av den nye loven, og som på sikt vil bli tilgjengelige gjennom det kommende registeret.

Forskriften angir at man må ha «rett til å stemme for halvparten eller mer av stemmene» i de foregående ledd for at man skal regnes som å inneha en «indirekte» posisjon i den registreringspliktige virksomheten.